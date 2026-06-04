Un amor que trasciende: 60 años de matrimonio para Fuad y Jo Faraj

San Pedro Sula, Honduras

Fuad Issa Faraj Musleh y Josephine Elena Barone de Faraj celebraron el 60 aniversario de su matrimonio, una fecha especial que marca seis décadas de amor, compromiso y compañerismo, construidos día a día sobre una sólida base de valores familiares y fe. Las bodas de diamante de la apreciada pareja representan mucho más que el paso del tiempo. Su historia es reflejo de una vida compartida con respeto mutuo, perseverancia y una visión común orientada al bienestar de su familia y al servicio de la comunidad.

A lo largo de estos 60 años, don Fuad y doña Jo han formado una familia numerosa y unida. Su legado familiar se extiende a cuatro hijos, todos felizmente casados, además de veinte nietos, seis bisnietos y dos nuevos integrantes que pronto llegarán para seguir enriqueciendo el árbol genealógico de la familia Faraj. La celebración permite recordar los momentos que han marcado su camino juntos, así como los valores que han guiado su matrimonio desde el primer día. Familiares y seres queridos destacaron el ejemplo que ambos representan para las nuevas generaciones.

Su historia ha estado acompañada por la convicción de que la familia, la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad son pilares fundamentales para construir una vida plena y trascendente. Además de su papel como esposo, padre y abuelo, don Fuad Faraj ha sido reconocido por su compromiso con la promoción de los valores en Honduras. En 2008 fundó Valmoral, la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, una organización sin fines de lucro que impulsa principios éticos y morales en las familias, la sociedad y el sector empresarial. A través de esta iniciativa, ha contribuido al fortalecimiento de una cultura basada en la integridad, el respeto y la responsabilidad social, dejando una huella positiva en distintas generaciones de hondureños.