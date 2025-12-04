La zona norte contará con más de 3,000 policías en el “Plan Navidad Segura 2025”

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional puso en marcha el “Plan Navidad Segura 2025”, una estrategia integral que permanecerá vigente hasta el 6 de enero de 2026 con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana durante la temporada navideña y de año nuevo en el Valle de Sula, una de las zonas con mayor actividad económica del país. La institución informó que más de 3,000 agentes han sido movilizados en San Pedro Sula y municipios cercanos como Choloma, La Lima, Villanueva y Puerto Cortés para reforzar la vigilancia ante el incremento de la circulación de personas y efectivo por el pago de aguinaldos, una situación que incrementa los riesgos de robos, asaltos, extorsiones y otros delitos.

Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, explicó que los operativos se centran en la prevención de actos delictivos, especialmente en zonas comerciales, bancos, mercados, terminales de transporte y espacios recreativos, donde se espera un flujo masivo de visitantes durante las próximas semanas. El plan contempla patrullajes permanentes en las principales avenidas, instalación de puntos de control, inspecciones a vehículos, vigilancia en centros comerciales y acciones de inteligencia para combatir estructuras criminales dedicadas al hurto, la estafa y la extorsión. Asimismo, los agentes mantendrán presencia encubierta en sectores vulnerables como empresas de transporte con el fin de reaccionar de manera inmediata ante emergencias o denuncias ciudadanas.

En el ámbito de la seguridad vial, la Policía Nacional anunció que se realizarán inspecciones y pruebas de alcoholemia con el propósito de prevenir accidentes, una de las principales causas de emergencias durante las festividades. También mantendrán supervisión constante en la venta de bebidas alcohólicas y en el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con el uso y comercialización de pólvora, debido a que cada año se registran incidentes que afectan principalmente a los menores de edad. Las autoridades solicitaron a la población adquirir únicamente productos pirotécnicos en puntos autorizados y evitar que los niños los manipulen sin supervisión adulta. El desarrollo del operativo incluye apoyo aéreo, tecnológico y logístico. Cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos, drones de reconocimiento y los helicópteros Halcón I y II estarán realizando sobrevuelos sobre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Estos recursos permitirán agilizar la respuesta policial en persecuciones, incidentes de alto riesgo o emergencias que requieran intervención inmediata. La institución aseguró que todas las acciones se ejecutarán bajo estricto respeto a los Derechos Humanos, garantizando que la seguridad de la población sea la prioridad. Como parte de la campaña de prevención, la Policía brindó recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctimas de la delincuencia durante las fiestas de fin de año. Se exhorta a no exhibir dinero en público, utilizar métodos de pago electrónicos cuando sea posible, mantener atención sobre menores en lugares concurridos, resguardar pertenencias, evitar caminar solos en zonas oscuras, tener precaución en cajeros automáticos, confirmar la autenticidad de promociones y compras en línea y reportar cualquier actitud sospechosa a través del 911 o directamente con los agentes. También se recomienda no conducir bajo los efectos del alcohol y optar por transporte seguro para evitar accidentes que cobren vidas durante el cierre del año. El empresario José Martínez expresó que la temporada navideña representa la mayor oportunidad económica del año, pero también un período de vulnerabilidad ante el delito, por lo que una fuerte presencia policial contribuye al dinamismo comercial y a la tranquilidad de los clientes.

