Vacunación contra el covid-19 se reanuda hoy en centros habilitados

SAN PEDRO SULA. Hoy lunes se reanuda la vacunación contra el covid-19 en los centros de inmunización de la Capital Industrial.

Las autoridades de Salud piden a los ciudadanos que solo tienen una dosis del biológico contra esta enfermedad que acudan para completar el esquema y que posteriormente les sea aplicada la dosis de refuerzo.

Los centros habilitados son la Universidad Católica, centros de salud Miguel Paz Barahona de 8:00 am a 8:00 pm, los macrodistritos de Salud de Las Palmas y Seis de Mayo, y demás centros de salud de 8:00 am a 2:00 pm y Multiplaza de 1:00 a 7:00 pm.

En estos centros se estarán aplicando primeras dosis a personas de 12 años en adelante a embarazadas, segundas dosis y dosis de refuerzo a los mayores de 18 años si ya tienen tres meses o más de haberse aplicado la segunda.

Sara Sierra, encargada del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Región de Salud de San Pedro Sula, lamentó que aún hay muchas personas que no tienen ni una dosis de la vacuna contra el virus, lo que puede provocar nuevamente un alto número de fallecimientos.

“Al no tener la cobertura del 95% en vacunación pueden aumentar los casos de mortalidad y morbilidad por covid-19”, dijo Sierra.

“Hay personas que no han venido a vacunarse y hay que analizar, será porque no tienen dinero para transportarse, el acceso, será que no están convencidos de vacunarse, y es lo que haremos el próximo año, hacer una vacunación comunitaria”, expresó Sierra.

“Leshacemos el llamado a las personas para que acudan a los establecimientos de salud para que les sea aplicada la dosis de refuerzo que es importante para prevenir las muertes por covid porque esto evita que se compliquen e ingresen al hospital”, dijo Lesbia Villatoro, jefa de la Región de Salud de San Pedro Sula.

Añadió que aunque se está vacunado contra el covid se debe continuar con el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos.