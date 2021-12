$!Las posadas, una tradición que se mantiene en las comunidades

El año pasado no se realizaron las posadas por las medidas impuestas por Sinager , pero este diciembre en la mayoría de comunidades y parroquias católicas se vivió de nuevo esta tradición navideña.

Un grupo de niños vestidos como María y José acompañados de los peregrinos cantan villancicos por las calles y al llegar a una vivienda entonan desde afuera: “En el nombre del cielo, os pido posada pues no puede andar mi esposa amada...”.

Desde adentro de la vivienda les responden: “Aquí no es mesón, sigan adelante, no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante...”. La peregrinación sigue su camino y llegan a otra casa donde los peregrinos cantan de nuevo: “Mi esposa es María es reina del cielo y madre va a ser del Divino verbo”.

Los caseros responden: “Eres tú José, tu esposa es María, entren peregrinos, no los conocía...”.