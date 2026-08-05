Estudiantes de Derecho de la USAP debaten sobre aborto y eutanasia

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de fortalecer las habilidades de argumentación, pensamiento crítico y comunicación oral de los futuros profesionales del Derecho, la Universidad de San Pedro Sula (USAP) realizó un debate jurídico en el que estudiantes analizaron algunos de los temas más controversiales de actualidad. La actividad fue organizada por el abogado y fiscal del Ministerio Público, Marvin Aguilera, catedrático de la institución, quien explicó que el ejercicio busca preparar a los alumnos para los retos que enfrentarán durante su ejercicio profesional.

Durante el debate, los estudiantes expusieron argumentos a favor y en contra sobre la eutanasia o muerte asistida, la despenalización y regulación del aborto, así como el uso de las redes sociales por parte del Poder Judicial y sus implicaciones en la jurisprudencia.

Mary Ela Martínez, directora de la Escuela de Derecho de la USAP, destacó que este tipo de actividades permiten desarrollar competencias indispensables para el desempeño de un abogado.

"Se trata de un debate jurídico para desarrollar habilidades de comunicación y argumentación, importantes para el ejercicio profesional que debe desarrollar un abogado", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Martínez explicó que los participantes debieron preparar con anticipación sus posturas y construir argumentos jurídicos sólidos, independientemente de si les correspondía defender o refutar cada tema.

"Lo interesante de la actividad es que deben desarrollar todos los argumentos necesarios para poder defender cada uno de los puntos que les ha tocado", señaló.

La jornada reunió a cerca de 30 estudiantes, además de otros alumnos invitados que participaron como observadores del ejercicio académico. Por su parte, el abogado Marvin Aguilera indicó que el debate constituye una simulación de los escenarios que enfrentarán los futuros abogados en los tribunales y en el ejercicio de la profesión.

"Cada estudiante demuestra su capacidad argumentativa, de análisis y pensamiento crítico. Lo que buscamos es prepararlos para que enfrenten un eventual juicio o el desarrollo profesional que se les acerca", manifestó.