50 municipalidades y más de 1,000 pymes avanzan en su digitalización en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 50 municipalidades y más de 1,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) de Tegucigalpa y San Pedro Sula serán incorporadas a un proceso de transformación digital mediante el Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico. La iniciativa fue presentada ayer lunes durante la Jornada Digital e IA PYME 2026, desarrollada en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en Tegucigalpa y que continuó este martes en San Pedro Sula, con la participación de instituciones gubernamentales, gobiernos locales, sector empresarial y organizaciones de apoyo. Uno de los principales componentes del programa, impulsado por Kolau, la mayor empresa tecnológica de creación web de Hispanoamérica con sede en Barcelona, es la creación de sitios web para las municipalidades participantes. De acuerdo con los datos divulgados durante la jornada, actualmente solo 16 de las 298 alcaldías del país cuentan con un sitio web.

Los nuevos portales buscan facilitar el acceso de los ciudadanos a información, servicios y trámites municipales. También permitirán a las alcaldías promover sus atractivos turísticos, actividades económicas y oportunidades de inversión. Entre las municipalidades incorporadas al proceso figuran Roatán (Islas de la Bahía), Cantarranas, Campamento, y Juticalpa (Olancho), San Francisco de Yojoa y Villanueva (Cortés), Santa Rosa de Copán (Copán), Balfate (Colón) y San Ignacio y Villa de San Francisco (Francisco Morazán), entre otras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El plan también contempla la digitalización de las pymes mediante herramientas de inteligencia artificial. Los participantes podrán crear sitios web o tiendas en línea, integrar sistemas de pago y utilizar herramientas para automatizar comunicaciones, generar contenido y analizar las visitas a sus plataformas. La iniciativa tiene como meta incorporar a más de 10,000 pymes hondureñas cada año al comercio electrónico asistido por inteligencia artificial. Según los organizadores, más de 100 entidades hondureñas se han sumado al plan, entre ellas la UTH, Fedecámara, la Asociación de Municipios de Honduras, la Asociación Nacional de Industriales y distintos colegios profesionales.