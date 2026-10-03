Normal Bilingüe de SPS abre inscripciones para admisión 2027 en séptimo y décimo grado

Para séptimo grado podrán participar los estudiantes que culminan el sexto grado de Educación Básica, mientras que la convocatoria para décimo grado está dirigida a jóvenes que finalizan el noveno grado y desean continuar su formación en Magisterio en Educación Básica Bilingüe I y II Ciclo.

El proceso de inscripción al examen de admisión está habilitado del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2026 , según informó la institución.

San Pedro Sula, Honduras. La Escuela Normal Bilingüe del Valle de Sula María Teresa de María y Campos abrió el proceso de admisión para el año académico 2027, dirigido a estudiantes que aspiran a ingresar a séptimo y décimo grado.

La inscripción deberá realizarse en línea mediante el formulario habilitado por la institución. Los aspirantes deberán completar cuidadosamente la información solicitada y verificar sus datos antes de finalizar el proceso.

​​Como parte del proceso, la ENBVS también informó que ya se encuentra disponible el temario del examen de admisión 2027, documento que contiene los contenidos que deberán preparar los aspirantes antes de someterse a la evaluación.

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La institución recomienda a los estudiantes comenzar con anticipación su preparación y utilizar el temario como guía para estudiar los contenidos que serán evaluados.

La Escuela Normal Bilingüe del Valle de Sula es una institución pública que ofrece formación bilingüe y gratuita, con énfasis en la preparación de estudiantes que buscan desarrollarse en el campo de la docencia.

Entre su oferta académica se encuentra la formación para quienes desean continuar posteriormente una carrera vinculada con la enseñanza en Educación Básica.

Los interesados en formar parte de la generación 2027 deberán completar su inscripción dentro del período establecido, ya que el 31 de octubre será la fecha límite para registrarse al examen de admisión.