Tres voces de la radio hondureña recibirán reconocimientos

San Pedro Sula, Honduras. Orlando Ponce Morazán, Arely Alegría y José Cándido “Pepe” Cárcamo serán reconocidos con los premios de Radio y Televisión que otorga la Escuela de Locutores de Honduras, adscrita al Instituto Semioficial Primero de Diciembre y su laboratorio-taller Radio Uno.
Orlando Ponce Morazán, una de las figuras de Televicentro y Globo TV, recibió el Micrófono de Oro, distinción que se concede con motivo del Día del Locutor.
El Micrófono de Plata fue otorgado al locutor José Cándido “Pepe” Cárcamo, de Radio Internacional de San Pedro Sula. El comunicador se desempeña en las áreas de narración, comentarios y entrevistas deportivas.
Por su parte, el jurado calificador decidió de manera unánime otorgar el reconocimiento a la locutora Arely Alegría, quien se desempeña como animadora y directora del programa “Rompe Bocinas”, de XY, emisora de Emisoras Unidas en San Pedro Sula.
Los Premios de Radio y Televisión tienen una trayectoria de 43 años y, de acuerdo con la organización, han sido entregados de manera ininterrumpida a voces de Honduras y del ámbito internacional.
La selección de los ganadores está a cargo de un jurado integrado por representantes de universidades, profesores de radiodifusión, periodistas, intelectuales, estudiantes de locución y radiodifusores.
La ceremonia de entrega está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 7:00 pm, en el auditorio de la Biblioteca Doctor Aldubín Díaz Luna de la Universidad Pedagógica Nacional de San Pedro Sula.
En 2025, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán registró una importante concurrencia durante la ceremonia de los premios, que tuvo como madrina a la embajadora de Brasil, Andrea Saldanha da Gama Watson.
En esa edición, el reconocido presentador de televisión Renato de Jesús Álvarez recibió el Micrófono de Oro por sus 47 años de trayectoria en la radiodifusión. En esta ocasión, el reconocimiento será recibido por Orlando Ponce Morazán.
Jurado calificador
Julio Escoto, intelectual.
Lisseth García, Colegio de Periodistas.
Jaime Leonel García, CUR UPNFM.
Israel Cruz, Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAP.
Arturo Rendón Pineda, Radiodifusores de Honduras.
Mario H. Morales, Gremio de Locutores.
Leonel Paz Sabillón, prensa deportiva.
Iván Flores, Radio El Mundo y Canal 6.