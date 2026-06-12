San Pedro Sula se consolida como el epicentro de la educación superior virtual

San Pedro Sula

La transformación digital de la educación superior continúa avanzando en Honduras gracias a iniciativas académicas que han apostado por la virtualidad como herramienta para ampliar oportunidades de formación dentro y fuera del país. La capital industrial, se posiciona como referente de la vanguardia educativa en la era digital. La Universidad de Educación Virtual (UNEV) ha consolidado un modelo de aprendizaje globalizado desde San Pedro Sula, rompiendo barreras geográficas mediante alianzas internacionales.

La iniciativa de Educación Virtual inicio el 2017 con el propósito de ampliar el acceso a la educación universitaria a través de la plataforma Learning Management System (LMS). Actualmente la UNEV, reúne en sus aulas virtuales a estudiantes hondurenos residentes de diferentes países ( Chile, Bolivia, USA, Nicaragua, Guatemala, Suiza entre otros), cuenta con directivos y docentes internacionales. "Durante los últimos tres años, esta propuesta educativa ha estado al servicio de la población hondureña, ofreciendo programas de educación superior 100 % virtual que permiten a los estudiantes acceder a formación académica de calidad sin importar su ubicación geográfica", expresó Raúl Peña, director de la institución, en declaraciones a LA PRENSA. Peña destacó que este modelo educativo ha permitido ampliar las oportunidades de formación profesional para hondureños dentro y fuera del país, facilitando el acceso a programas académicos adaptados a las necesidades de una sociedad cada vez más digitalizada.

Actualmente, la oferta académica incluye el Técnico Universitario en Administración de Empresas, Técnico Universitario en Programación Web y Técnico Universitario en Diseño Gráfico, carreras orientadas a desarrollar competencias prácticas y profesionales en áreas de alta demanda. Como parte de su estrategia de crecimiento e innovación académica, la institución incorporará próximamente nuevos programas orientados a las tecnologías emergentes y la transformación digital, informó Raúl Peña, director de la institución. Entre las nuevas ofertas académicas destacan las carreras de Marketing con Inteligencia Artificial e Inteligencia Artificial Aplicada al Mundo Empresarial, diseñadas para desarrollar competencias alineadas con las demandas del mercado laboral actual.

Según Peña, estos programas buscan preparar a los estudiantes para liderar procesos de innovación y transformación tecnológica en organizaciones y empresas de diversos sectores.