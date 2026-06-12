Rescatan a mujer que era arrastrada por corriente en SPS

San Pedro Sula.

Las fuertes lluvias que azotaron este viernes a San Pedro Sula dejaron escenas de gran preocupación en distintos sectores de la ciudad. Una de ellas ocurrió en el bulevar del Sur, donde una mujer fue arrastrada por la corriente de agua que se formó a causa de las inundaciones.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la fuerza del agua arrastra a la mujer varios metros mientras ciudadanos que se encontraban en un autobus intentan ayudarla.