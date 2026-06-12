Rescatan a mujer que era arrastrada por corriente en SPS

Las fuertes lluvias que azotaron este viernes a San Pedro Sula dejaron escenas de gran preocupación en distintos sectores de la ciudad. Una de ellas ocurrió en el bulevar del Sur, donde una mujer fue arrastrada por la corriente de agua que se formó a causa de las inundaciones.
El hecho quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la fuerza del agua arrastra a la mujer varios metros mientras ciudadanos que se encontraban en un autobus intentan ayudarla.
La acción de los ciudadanos ha sido destacada por usuarios en redes sociales, quienes reconocieron su rápida reacción ante la emergencia.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer y no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Las autoridades continúan haciendo un llamado a la población para evitar transitar o intentar cruzar zonas inundadas, ya que las fuertes corrientes representan un riesgo considerable para la vida.