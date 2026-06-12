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Rescatan a mujer que era arrastrada por corriente en SPS

Una mujer fue arrastrada por la fuerte corriente de agua en el bulevar del Sur de San Pedro Sula durante las intensas lluvias de este viernes

Rescatan a mujer que era arrastrada por corriente en SPS

Ciudadanos intentan rescatar a una mujer que fue arrastrada por la fuerte corriente de agua en el bulevar del Sur de San Pedro Sula durante las intensas lluvias registradas este viernes.
San Pedro Sula.

Las fuertes lluvias que azotaron este viernes a San Pedro Sula dejaron escenas de gran preocupación en distintos sectores de la ciudad. Una de ellas ocurrió en el bulevar del Sur, donde una mujer fue arrastrada por la corriente de agua que se formó a causa de las inundaciones.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la fuerza del agua arrastra a la mujer varios metros mientras ciudadanos que se encontraban en un autobus intentan ayudarla.

Video: Así quedó SPS tras tormenta que causó inundaciones

La acción de los ciudadanos ha sido destacada por usuarios en redes sociales, quienes reconocieron su rápida reacción ante la emergencia.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer y no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Las autoridades continúan haciendo un llamado a la población para evitar transitar o intentar cruzar zonas inundadas, ya que las fuertes corrientes representan un riesgo considerable para la vida.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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