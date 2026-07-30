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Arquitectos elegirán este fin de semana a sus autoridades

El Colegio de Arquitectos de Honduras elegirá a su nueva junta directiva para el período 2026-2027 durante su asamblea general, con tres planillas habilitadas.

Arquitectos elegirán este fin de semana a sus autoridades

Colegio de Arquitectos de Honduras durante la juramentación de nuevos agremiados en julio 2026.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

El Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) elegirá este fin de semana a las nuevas autoridades que estarán al frente de la organización durante el período 2026-2027, en un proceso para el que fueron habilitadas tres planillas.

La elección se desarrollará durante la cuadragésima séptima asamblea general ordinaria, convocada en primera instancia para este viernes 31 de julio a las 6:00 pm, en la Universidad José Cecilio del Valle.

Si no se alcanza el quórum requerido, la asamblea se celebrará en la segunda convocatoria el sábado 1 de agosto, a partir de las 8:00 am, en el mismo lugar, conforme a lo establecido en el artículo 16 de su ley orgánica, informó el colegio a través de sus canales oficiales.

En la jornada, los agremiados elegirán a los integrantes de la próxima junta directiva y participarán en las decisiones relacionadas con el funcionamiento y el futuro de la organización profesional.

Las planillas que competirán en el proceso son Somos CAH, Fuerza Arquitectónica de Renovación y Organización (Faro) y la alianza ARA + Ideas.

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Somos CAH lleva como candidata a la presidencia a la arquitecta Isis Garrido. La acompañan Luis E. Rivera como vicepresidente; Daniel Blanco, secretario; Luis A. Rivera, tesorero; Jacobo Bertrand, fiscal; Héctor Gutiérrez, vocal I; Gustavo Banegas, vocal II; Wilfredo Tróchez, vocal III; Grisna Castro, vocal IV, y Sharon García, vocal V.

La alianza ARA + Ideas está encabezada por Gustavo Olivera, junto con Ingrid Flores como candidata a la vicepresidencia. También integran la planilla Pablo Carranza, secretario; Katia Mazier, tesorera; César Mossi, fiscal; Adolfo Lagos, vocal I; Alejandra Lanza, vocal II; Orlando Gaitán, vocal III; Reynaldo Raudales, vocal IV, y Jorge Polanco, vocal V.

Por Faro participa como candidato a la presidencia el arquitecto sampedrano Aldrin Kamal Paz. Su planilla está conformada además por Javier Maradiaga como vicepresidente; Gildrin Estrada, secretaria; Samia Hilsaca, tesorera; Samira Handal, fiscal; Lenin Gutiérrez, vocal I; Jennifer Flores, vocal II; Luis Canales, vocal III; Leonardo Matamoros, vocal IV, y Edwin Amaya, vocal V.

El sampedrano cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. Es graduado de Arquitectura de la Universidad de San Pedro Sula y posee una maestría en Ingeniería de Estructuras.

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Durante el período de campaña, Faro presentó entre sus propuestas el seguimiento mensual de los proyectos del colegio profesional y la presentación de cuatro informes al año sobre los avances, las tareas pendientes y el uso de los recursos institucionales.

La planilla también planteó desarrollar programas de mentoría y fortalecer la participación del colegio en temas de planificación urbana, ordenamiento territorial, patrimonio y desarrollo del país.

Como parte de las disposiciones previas a la elección, el CAH estableció un período de silencio electoral desde el jueves 30 de julio, con el propósito de garantizar igualdad de condiciones entre las tres planillas participantes.

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Redacción La Prensa
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