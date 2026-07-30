Arquitectos elegirán este fin de semana a sus autoridades

San Pedro Sula, Honduras.

El Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) elegirá este fin de semana a las nuevas autoridades que estarán al frente de la organización durante el período 2026-2027, en un proceso para el que fueron habilitadas tres planillas.

La elección se desarrollará durante la cuadragésima séptima asamblea general ordinaria, convocada en primera instancia para este viernes 31 de julio a las 6:00 pm, en la Universidad José Cecilio del Valle.

Si no se alcanza el quórum requerido, la asamblea se celebrará en la segunda convocatoria el sábado 1 de agosto, a partir de las 8:00 am, en el mismo lugar, conforme a lo establecido en el artículo 16 de su ley orgánica, informó el colegio a través de sus canales oficiales.

En la jornada, los agremiados elegirán a los integrantes de la próxima junta directiva y participarán en las decisiones relacionadas con el funcionamiento y el futuro de la organización profesional.

Las planillas que competirán en el proceso son Somos CAH, Fuerza Arquitectónica de Renovación y Organización (Faro) y la alianza ARA + Ideas.