Aumenta uso de plataformas digitales para encontrar pareja

Redes sociales. Otras aplicaciones mundiales son Meetic, Her,Edarling,Raya, OKAY, Meetup,Couchsurfing,Pure, Ablo, Paltalk, Bumble,MeetMe,Geokeda y skout.

Redes sociales. Otras aplicaciones mundiales son Meetic, Her,Edarling,Raya, OKAY, Meetup,Couchsurfing,Pure, Ablo, Paltalk, Bumble,MeetMe,Geokeda y skout.

Son muy pocas las personas del colectivo LGBTI que no la conocen. Tiene cerca de 28 millones de miembros activos de 200 países. La mayoría de usuarios tienen entre 18 y 34 años. Sus usuarios pasan una media de 56 minutos en la app, batiendo así el récord de cualquier otra plataforma para ligar.

Badoo es una aplicación gratuita de citas y encuentros que permite chatear con todo tipo de personas, a las que se encuentran en función de tu localización. Se fundó en 2006 y cuenta con más de 500 millones de usuarios de más de 200 países.

La red social estadounidense Facebook creada en 2004 cuenta con más de 2,910 millones de usuarios activos alrededor del mundo. En esta red social se han creado grupos de personas que comparten los mismos intereses.

Por ejemplo, la hondureña Reina Aguilar se unió a un grupo de “divorciados y viudos” en donde conoció a quien es hoy su esposo. Muchos hondureños hacen uso activo de estas redes sociales, algunos para encuentros casuales y otros que buscan al amor de su vida.

Historia.

Josselyn Valladares conoció en Facebook al suizo Michel Fasciati, quien es hoy su esposo y padre de sus dos hijos.Por dos años mantuvieron conversaciones por celular y videollamadas por Skype hasta que en 2014 ella viajó a Suiza a conocerlo en persona. “El me estaba esperando en el aeropuerto, me temblaban las piernas y me sudaban las manos”, recordó.

Fasciati no sabía hablar no escribir español,entonces utilizaba el traductor para poderse comunicar con Valladares que ahora reside en Suiza con quien considera el amor de su vida y sus dos hijos Santiago y Sebastian.

Rafael Mejía, psicólogo y consultor de talento humano, manifestó que ha habido un aumento de personas que buscan relacionarse en redes sociales por el crecimiento de estas plataformas y la facilidad que ofrecen.

“Incluso la pandemia hizo que personas que se encontraban solas en casa buscarán compartir con otras personas de manera virtual”, dijo.

Mejía indicó que hay ventajas, como conocer personas de otras partes del mundo: conocer nuevas culturas, conservar un grado de privacidad, la proximidad con personas con los mismos intereses; sin embargo, existen riesgos de tener desilusiones amorosas, engaños y hasta ser objeto de estafas.

“Puede crear dependencia a la tecnología, distorsionar hábitos de sueño o de apetito”, apuntó el psicólogo.

Daniel Menjívar, psicólogo, labora en clínica médica Los Andes, explicó que las redes sociales se han convertido en indispensables en la vida de una persona, algunos hacen buen uso de ellas, otros no.

Opina que hay quienes exponen mucho de sus vidas, algunos incluso tienden a idealizar o mostrar una realidad ficticia.