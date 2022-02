Este Gobierno tiene un gran reto para sacar a flote el precario sistema de salud de Honduras.

Las acciones ya se emprendieron y uno de los designados presidenciales, el doctor Renato Florentino Pineda, ha iniciado un recorrido en los hospitales y centros de salud de la zona noroccidental, hacer una radiografía y poner manos a la obra para que los hondureños tengan servicios de salud de calidad, según lo manifestó en entrevista con LA PRENSA.

¿En qué estado están los hospitales y centros de salud de la zona noroccidental?

Uno de los principales pilares del Gobierno de Xiomara Castro es la salud, la salud primaria para descongestionar los hospitales nacionales como el Mario Catarino Rivas para evitar aglomeración de personas que se pueden atender en los centros de salud y demás hospitales. Estamos haciendo una radiografía, visitando hospitales ya fuimos al de Puerto Cortés, el de El Progreso y Santa Bárbara, que son los que más refieren pacientes al Catarino; hemos visto las carencias que vamos a atender para evitar esta migración hacia el Rivas.

Se reorganizará el presupuesto nacional para ver el presupuesto que en realidad necesita Salud Pública porque no solo el Catarino está en carencia, sino que todo el sistema. La Presidenta nos ha dado la ordenanza que le presentemos una radiografía de cada uno de los hospitales del noroccidente para poner manos en el asunto y sacar esto adelante.

¿Cuáles son las carencias que tienen los hospitales y establecimientos de salud?

Hay falta de médicos en todos estos centros. En el hospital de El Progreso no hay ortopedas de noche, todo es remitido al Mario Rivas. En el hospital de Santa Bárbara Integrado es el mismo problema y hasta peor porque la infraestructura es deplorable. Tenemos carencia de especialistas, en Puerto Cortés solo existe un internista.

Además, tenemos la falta de materiales médicoquirúrgicos, de equipos, de quirófanos, en el Rivas no hay máquinas de anestesia porque no se mandaron a reparar, no se contrataron técnicos ni anestesiólogos; tenemos la mora quirúrgica en todos estos hospitales que es enorme.



¿Es grande la inversión que se tiene que hacer en estos hospitales y el sistema de salud?

Es sumamente grande la inversión que hay que hacer en los hospitales en salud, pero nos abocaremos a las fuerzas vivas de todos estos departamentos. En San Pedro Sula tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio y amigos que nos quieren colaborar con los hospitales y nos haremos un solo nudo. A los empleados les estamos haciendo hincapié que hay que querer estos centros y que trabajamos para darle una salud digna, de calidad y gratuita a la población.

¿Cuándo se harán los nombramientos de directores de hospitales y jefes de regiones sanitarias?

En eso estamos, esperamos al viceministro de Salud que traiga los nombramientos para tomar posesión de todos estos centros hospitalarios de la zona noroccidental.

¿Será asignado un viceministro para la zona norte?

Se trabajará con el doctor Javier Hall que fue nombrado por el ministro de Salud José Manuel Matheu como viceministro para la región noroccidental.

¿Por ser uno de los designados presidenciales permanecerá en Tegucigalpa o tendrá oficina en San Pedro Sula?

La Presidenta me preguntó cuál quería que fuera mi trinchera y le dije que en el noroccidente es donde más trabajo tenemos con tanto centro de salud abandonado y en destrucción, por eso tendré una oficina en San Pedro Sula.

¿Se abrirán más triajes en San Pedro Sula?

Estamos sumamente preocupados, en San Pedro Sula solo se cuenta con el triaje del Infop, el cual solo cuenta con ocho camas de estabilización y en el módulo del Catarino no hay cupos. Nos urge reunirnos con Copeco para ver adónde están todos los equipos que estaban en el Colegio de Ingenieros para abrirlo lo más rápido posible.