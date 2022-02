Las mujeres son mayoría en gremio médico con el 58%

“Hay que trabajar en la equidad para estos puestos, aún no se ha aprendido el valor que tiene la mujer”, dijo Figueroa.

Reconoció que en el Colegio Médico hay más doctores que tienen especialidad y lo atribuyen a que como la mujer tiene que atender el hogar y el cuidado de sus hijos le impide especializarse, sumado a las largas y extenuantes jornadas de los médicos residentes, dijo Figueroa.

Labor

La doctora Lesbia Villatoro lideró la región de San Pedro Sula por casi dos años en medio de la pandemia de covid-19, durante su labor perdió a su madre, a causa de la enfermedad.Villatoro es médica general, egresada de la Unah.

“Durante cinco años estuve alternando empleos porque no encontraba una estabilidad laboral ni económica, hasta que puede ingresar en el Rivas en 2017, por la experiencia que tenía en administración y salud ocupacional y por eso me asignaron la coordinación técnica de calidad y en ese tiempo estudié Epidemiología y fue cuando me trasladaron como jefa de Salud de San Pedro Sula”, contó.

Reconoce que el ser soltera le ha permitido dedicarse a tiempo completo a su profesión.