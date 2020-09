Se duplican atenciones médicas por estrés durante la pandemia

Recomendaciones

1- Los profesionales de la salud mental recomiendan no ver las situaciones de forma catastrófica, es decir que si tiene un problema no debe pasar pensando todo el día en ello; ya que mientras más se piensa que es una catástrofe el sistema inmune aumenta el nivel de estrés.



2- El tiempo y los recursos económicos deben ser bien administrados. Los psicólogos recomiendan no excederse en gastos que no sean necesarios o comprometerse con hacer muchas cosas, ya que no se tendrá suficiente tiempo para desempeñarlas todas de la mejor manera y eso genera estrés.



3- No se debe ser muy obsesivo al no salir o resultar algo como se quiere porque genera altos niveles de estrés. Ser flexibles en las actividades cotidianas como en los proyectos, ya que eso disminuye las cargas de estrés en las personas.