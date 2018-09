Psicólogo: "Consultas por estrés aumentaron 20%"

San Pedro Sula, Honduras

Las consultas con los profesionales de la salud mental debido al estrés han aumentado en 2018.

Este padecimiento está afectando cada día a más sampedranos, detalla el psicólogo Daniel Menjívar, quien además afirma que afecta al ser humano en muchas formas y desencadena un sinnúmero de enfermedades, entre ellas del sistema digestivo, la piel y cardíacas.

¿Cómo está afectando el estrés a los sampedranos?

El estrés provoca en las personas varias reacciones de tipo fisiológico, psicológico y social. Cuando es fisiológico nos referimos a un sinnúmero de enfermedades como gastritis, úlcera, colon irritable; enfermedades cardíacas, como hipertensión, dermatitis, rosáceas, pérdida de cabello; en lo psicológico, el estrés nos puede llevar a estados de ansiedad, tensión en donde descuidamos nuestras relaciones interpersonales y la parte emocional. En cuanto a lo social, nos puede afectar en el sentido que nos vamos aislando de aquellas personas que eran importantes para nosotros.

¿Qué tan frecuente son las consultas por estrés con los profesionales de la psicología?

Se está dando un motivo bastante frecuente de consultas. Muchas empresas están detectando importantes niveles y porcentajes de estrés en sus empleados, buscan remitirlos con profesionales de la psicología o la salud mental para buscar estrategias o canalizar el estrés y que no afecte en primer lugar la integridad humana y, en segundo, la productividad en las empresas.

¿En cuánto han aumentado las consultas por cuadros de estrés?

Los cuadros de estado de ánimo siempre se llevan las primeras cifras, pero en sí los cuadros de ansiedad, que es donde entra el estrés, ha aumentado un 20% este año.

¿Cuáles son las causas o factores que llevan a una persona a presentar estrés?

Los nuevos enfoques o estilos de vida, que como población estamos en la obligación de mantener; las cargas de trabajo que mantienen las personas, el poco involucramiento en actividades placenteras o de relajación. También la situación de la economía e inseguridad en el país. Salimos a manejar y vamos tensos que algo nos pase en la calle o tenemos muchas cosas que hacer en el día y andamos con la preocupación. Las cuentas que se tienen que pagar a fin de mes, es decir que son muchos factores los que pueden influir.

En los próximos días será el feriado morazánico, ¿no ir a vacacionar afecta a una persona?

Sí podría afectar, pero dependería de cada persona cómo asimile la situación. Para alguien podría pasar desapercibido, no tengo dinero no salgo o me quedo en la casa descansando, pero si la persona está acostumbrada a vacacionar sí puede generar una situación de estrés y conflicto, es decir que ya no tengo algo que me permitía hacerlo.