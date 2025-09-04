¿Quién dijo que el desayuno no puede ser una experiencia gourmet? El chef Carlos Espinal nos sorprende con una versión tropical y sofisticada de las clásicas tostadas francesas, fusionando la suavidad del pan baguette con el dulzor exótico de la jalea de mango.

Esta receta es perfecta para consentirte en una mañana especial o para impresionar a tus invitados con un desayuno fuera de lo común.

La combinación de especias como la canela, el clavo de olor y la pimienta gorda, junto con un toque de ron, le da a esta preparación un aroma envolvente y un sabor profundo que contrasta deliciosamente con la frescura frutal del mango. Sigue el paso a paso y descubre cómo transformar ingredientes sencillos en un platillo lleno de sabor y personalidad.

Receta de tostadas francesas con jalea de mango

por Chef Carlos Espinal

Ingredientes: 1 pan baguette, ½ taza de jalea de mango, 3 huevos, 1½ taza de leche, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de pimienta gorda en polvo, ½ shot de ron, 1 pizca de clavo de olor, ½ barra de mantequilla amarilla.

Paso a paso: Partir el pan baguette en rodajas transversales, agarrar una rodaja y untar la jalea de mango y tapar con otra rodaja, repetir el proceso con el resto de los panes.

En un tazón colocar el resto de los ingredientes menos la mantequilla y batir muy bien hasta tener una mezcla homogénea.Precalentar una sartén a fuego fuerte, pasar los sándwiches por la mezcla de huevo, verter una cucharadita de mantequilla en la sartén, poner el pan hasta dorar muy bien por cada lado. Retirar y servir.