¿Buscás una receta que combine lo tropical con lo gourmet? El chef Carlos Espinal nos sorprende con estos pinchos de res bañados en una salsa teriyaki de mora, una fusión deliciosa entre lo dulce, lo ácido y lo salado. Perfectos para una parrillada de fin de semana o una cena especial, esta receta destaca por su sencillez y originalidad. En esta edición, te mostramos cómo prepararlos paso a paso y cómo lograr que la salsa se convierta en el protagonista de tu plato.

Pinchos de res con salsa teriyaki de mora

Por Chef Carlos Espinal

Ingredientes: ½ libra carne para asar, ½ cebolla amarilla, ½ chile verde, 1 zanahoria, palillos para pinchos, 2 cucharadas de aceite de oliva, ¼ taza de moras, ½ taza de agua, ¼ taza rapadura de dulce (panela), 1 diente de ajo, 2 cucharadas de aceite de sésamo, 1 cucharadita de jengibre rallado, 2 cucharadas de cilantro fino picado, cantidad necesaria de sal y pimienta.

Paso a paso: Para los pinchos: cortar todos los ingredientes en cubos grandes y colocar en un tazón. Añadir el aceite, salpimentar al gusto y armar los pinchos. Reservar.

Para la salsa, colocar en una olla a fuego alto las moras, agua, rapadura de dulce, ajo, aceite de sésamo, jengibre, cilantro, sal y pimienta. Una vez que rompa hervor, bajar a fuego medio y cocinar durante 10 minutos.

Apagar el fuego y colocar la mezcla en la licuadora hasta que esté todo bien licuado, salpimentar al gusto y reservar la salsa para los pinchos.

Precalentar una sartén o parrilla a fuego alto, colocar los pinchos y voltear cada 4 minutos o hasta que estén bien dorados.Pintar con una brocha los pinchos con la salsa, el resto caramelizar a fuego medio durante 3 minutos y está lista para servir junto a los pinchos.