Pizza Lovers llenó de sabor y unión familiar el Mega Mall de SPS

Pizza Lovers reunió a familias en Mega Mall con pizzas artesanales, diversión y unión en un evento único en San Pedro Sula.

  • 23 de agosto de 2025 a las 13:34 -
  • Redacción web
Pizza Lovers llenó de sabor y unión familiar el Mega Mall de SPS

Los pequeños del hogar disfrutaron de la masterclass gratuita con la reconocida chef Nora Sarmiento.

 Foto: Héctor Emilio Paz
San Pedro Sula

Este sábado 23 de agosto, Mega Mall se convirtió en el epicentro del sabor y la diversión familiar con la realización del evento Pizza Lovers, una jornada que reunió a decenas de familias en torno a la creación y degustación de pizzas artesanales.

El centro comercial vibró con la energía de niños y adultos que participaron en esta experiencia gastronómica.

Más de 20 pequeños chefs dieron rienda suelta a su imaginación, elaborando pizzas con formas originales y combinaciones creativas, mientras sus padres los acompañaban en cada paso, desde la preparación de la masa hasta el horneado final.

La actividad fue dirigida por Nora Sarmiento, chef y comunicadora, quien compartió con los asistentes su experiencia en el mundo culinario.

Sarmiento, creadora de La Dulcería de Daniel y colaboradora de instituciones como USAID y Operación Bendición, ofreció consejos prácticos y técnicas para lograr la pizza perfecta, convirtiendo la jornada en una clase magistral llena de sabor y aprendizaje.

A los más de 20 niños y niñas que participaron en el evento les entregaron regalos de las marcas patrocinadoras.

 ( Foto: Héctor Emilio Paz)

El evento no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó, logrando una excelente convocatoria y dejando a los asistentes con una sonrisa y el corazón contento.

Pizza Lovers se consolidó como una actividad que promovió la creatividad infantil, fortaleció los lazos familiares y ofreció una tarde diferente en uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.

La iniciativa contó con el patrocinio de Betty Crocker, Supermercados La Colonia, Sula, Delicia, Prego y Equipan, quienes apoyaron este espacio de encuentro y diversión para toda la familia.

