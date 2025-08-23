Pizza Lovers llenó de sabor y unión familiar el Mega Mall de SPS

San Pedro Sula

Este sábado 23 de agosto, Mega Mall se convirtió en el epicentro del sabor y la diversión familiar con la realización del evento Pizza Lovers, una jornada que reunió a decenas de familias en torno a la creación y degustación de pizzas artesanales.

El centro comercial vibró con la energía de niños y adultos que participaron en esta experiencia gastronómica.

Más de 20 pequeños chefs dieron rienda suelta a su imaginación, elaborando pizzas con formas originales y combinaciones creativas, mientras sus padres los acompañaban en cada paso, desde la preparación de la masa hasta el horneado final.

La actividad fue dirigida por Nora Sarmiento, chef y comunicadora, quien compartió con los asistentes su experiencia en el mundo culinario.

Sarmiento, creadora de La Dulcería de Daniel y colaboradora de instituciones como USAID y Operación Bendición, ofreció consejos prácticos y técnicas para lograr la pizza perfecta, convirtiendo la jornada en una clase magistral llena de sabor y aprendizaje.