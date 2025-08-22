Todo un éxito el segundo día del Honduran Coffee Expo 2025

San Pedro Sula.

La ciudad ha sido anfitriona de la segunda edición del Honduran Coffee Expo (HOCE) 2025, un magno evento dedicado a resaltar la importancia cultural, económica y social del café, el cual representa un gran orgullo para miles de productores.

Durante la exposición realizada en Expocentro, los visitantes han podido conocer a detalle el proceso completo del producción, desde la siembra, cosecha hasta el tostado y la degustación del exquisito café con el que acompañamos nuestros desayunos y postres por las tardes.

El evento organizado por Tripartito y presentado por Grupo Financiero de Occidente, logró reunir a una gran cantidad de productores, catadores, exportadores, compradores y amantes del café de todo el país en un mismo espacio, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias económicas y sensoriales entorno a este grano que promueve la unión social y cultural.

Durante los dos días se realizaron actividades de catación, rueda de negocios, conferencias, subastas benéficas, charlas y competencias especializadas que permitieron al público apreciar la diversidad de aromas y sabores que ofrece el café.

Además, una importante feria de emprendedores que tuvieron la oportunidad de exhibir y vender sus productos, promoviendo el consumo local y fortaleciendo la generación de empleos.

Entre los invitados especiales se destacó la presencia de un stand proveniente de El Salvador, el cual ofreció cataciones especiales y la presencia de cuatro empresas que promueven sus cafés de origen. La delegación fue acompañada por el Instituto Salvadoreño del Café y la Embajada de El Salvador en Honduras.

La Honduran Coffe Expo no solo busca enaltecer el trabajo de quienes cultivan y procesan el café, sino también crear conciencia sobre la importancia de apoyar prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente y garanticen el bienestar de las comunidades.