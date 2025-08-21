Arranca la gran feria cafetalera de Honduras en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Con aroma a café y espíritu de innovación, Honduras inauguró hoy la segunda edición de la Honduran Coffee Expo 2025 en Expocentro.

El evento, que se celebra los días 21 y 22 de agosto, reúne a productores, baristas, exportadores y compradores internacionales en una plataforma que impulsa el café hondureño hacia nuevos horizontes.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por discursos, exhibiciones sensoriales y la presencia de autoridades del sector cafetalero. Jorge Umaña, embajador de El Salvador en Honduras, destacó la importancia de la colaboración regional. Por su parte, Juan Carlos Pineda, director comercial de la Honduran Coffee Expo (HOCE), subrayó el impacto económico y educativo de la feria, que ha generado más de 5,000 empleos indirectos desde su creación.