Arranca la gran feria cafetalera de Honduras en San Pedro Sula

Productores y baristas se reúnen en la Honduran Coffee Expo 2025, que se celebra este 21 y 22 de agosto en San Pedro Sula.

  • 21 de agosto de 2025 a las 09:33 -
  • Daniela Ramos
El corte inaugural estuvo a cargo de los organizadores y patrocinadores. En la imagen José Ricardo Fuentes, Karim Qubain, Luis Chévez, Juan Carlos Pineda, Ariana Camacho, Jorge Umaña, Leonel Rivas y Alejandra Pavón.

 Fotos: Yoseph Amaya
San Pedro Sula.

Con aroma a café y espíritu de innovación, Honduras inauguró hoy la segunda edición de la Honduran Coffee Expo 2025 en Expocentro.

El evento, que se celebra los días 21 y 22 de agosto, reúne a productores, baristas, exportadores y compradores internacionales en una plataforma que impulsa el café hondureño hacia nuevos horizontes.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por discursos, exhibiciones sensoriales y la presencia de autoridades del sector cafetalero. Jorge Umaña, embajador de El Salvador en Honduras, destacó la importancia de la colaboración regional. Por su parte, Juan Carlos Pineda, director comercial de la Honduran Coffee Expo (HOCE), subrayó el impacto económico y educativo de la feria, que ha generado más de 5,000 empleos indirectos desde su creación.

Los exponentes están recibiendo en sus stands a los visitantes.

 (Foto Yoseph Amaya)

Entre las actividades más esperadas figuran: Programa “Cultiva tu Mente”: talleres y conferencias técnicas impartidas por expertos internacionales.

Competencia Nacional de Cafés Filtrados: baristas compiten por preparar la taza perfecta usando métodos como V60 y Chemex.

Catación Infantil: experiencia lúdica y educativa para niños entre 8 y 13 años.

Rueda de Negocios: espacio de conexión entre productores locales y compradores globales.

Lanzamiento del Directorio de Tostadores de Honduras: herramienta clave para fortalecer la red comercial del país.

El evento también cuenta con la participación especial de El Salvador como país invitado, con un stand propio y cataciones exclusivas que celebran la riqueza cafetalera centroamericana.

La Honduran Coffee Expo 2025 no solo celebra el café como producto, sino como símbolo de identidad, motor económico y puente cultural. Honduras reafirma así su posición como uno de los protagonistas del café en el escenario mundial.

Los patrocinadores del evento son:

Patrocinador Platino: Grupo Financiero de Occidente (Banco de Occidente, Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa, Inversiones Zompopero.

Patrocinador Bronce: Consejo Nacional de Inversiones Honduras y Nissan.

Concurrida ha sido la asistencia este primer día. El viernes es la segunda y última jornada.

 (Foto Yoseph Amaya)
HOCE 2025: Honduras abre las puertas del café al mundo

Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

