Pizza Lovers: masterclass gratuita en SPS para padres e hijos

San Pedro Sula

La actividad está diseñada como una convocatoria abierta al público general, sin restricciones de edad para los participantes menores.

El evento "Pizza Lovers" de Buen Provecho promete convertir a padres e hijos en verdaderos chefs por una tarde.La masterclass, que se desarrollará de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., representa una oportunidad especial para que las familias sampedranas compartan momentos de calidad mientras aprenden técnicas culinarias profesionales.

El próximo sábado 23 de agosto, Mega Mall de San Pedro Sula será el escenario de una experiencia gastronómica única dirigida a familias con niños.

Masterclass de la mano de una profesional

La experiencia estará dirigida por la reconocida Chef Nora Sarmiento, Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad, quien cuenta con más de una década de experiencia en el sector gastronómico.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su especialización como repostera profesional, combinada con su trayectoria de siete años en radio y tres en televisión, garantiza una enseñanza didáctica y entretenida.

Sarmiento, creadora de "La Dulcería de Daniel" y reconocida vlogger especialista en creación de contenido para redes sociales, guiará a los asistentes en todo el proceso de elaboración.

Los participantes aprenderán desde la preparación de la masa hasta las técnicas de horneado final, siguiendo un método paso a paso diseñado para facilitar el aprendizaje familiar.

La metodología del evento contempla que los adultos reciban instrucción técnica mientras los niños desarrollan su creatividad culinaria. Los pequeños chefs tendrán la libertad de elegir ingredientes y crear combinaciones únicas, dando formas especiales a sus pizzas según su imaginación y preferencias personales.

La instructora aporta una sólida formación académica respaldada por su experiencia como docente en instituciones reconocidas como el Colegio Culinario Sampedrano y el Taller Azúcar Moreno. Su participación en proyectos sociales con Operación Bendición y USAID demuestra su compromiso con la educación gastronómica comunitaria.