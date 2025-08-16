Expertos del café comparten conocimientos en el HOCE 2025

San Pedro Sula

Más de 20 especialistas nacionales e internacionales con amplia trayectoria en la industria cafetera integran el programa de conferencias de la sala Cultiva tu Mente del Honduran Coffee Expo 2025. Entre ellos destacan Jorge Brizuela, cuatro veces representante de Honduras en el World Barista Championship; Fabio Caballero, campeón de Taza de Excelencia 2025; y expertos de Guatemala y España. Durante el 21 y 22 de agosto, en Expocentro, San Pedro Sula, compartirán conocimientos especializados sobre cultivo, tecnología, sostenibilidad y mercadeo. A continuación, presentamos algunos de los conferencistas destacados y sus trayectorias en el ámbito cafetalero, tanto a nivel nacional como internacional.

Conferencistas nacionales del Honduran Coffee Expo 2025

Jorge Brizuela encabeza la lista de conferencistas nacionales como representante de The Golden Pig Coffee Roasters, cafetería reconocida entre las 100 mejores del mundo. Dirige una tostaduría que abastece a más de 400 puntos de venta y ha participado en cuatro ocasiones como representante de Honduras en el World Barista Championship. Además, se ha desempeñado como juez líder, sensorial y técnico en competencias de café. El programa incluye la participación de Fabio Caballero, productor de cafés especiales que obtuvo el sexto lugar en Taza de Excelencia 2022, el noveno en 2023 y se coronó campeón en 2025. Su experiencia en la producción de cafés de alta calidad aportará perspectivas valiosas sobre técnicas de cultivo y procesamiento. Andrés Marín de Jesús, ingeniero en Ciencia y Tecnología de Alimentos por Zamorano y máster en Innovación en Nutrición, Seguridad Alimentaria y Tecnologías por la Universidad de Santiago de Compostela, España, aportará su especialización en sostenibilidad, trazabilidad y desarrollo de productos. Ha trabajado con más de 26 organizaciones rurales y cooperativas de América Latina. La participación internacional se enriquece con Karim Farach, emprendedor hondureño radicado en Barcelona. Coordina y dicta clases en el programa de Emprendimiento de Toulouse Business School. Es CEO y cofundador de 15.86 Coffee y Khawa, iniciativas enfocadas en transformar la industria cafetalera mediante trazabilidad, tecnología y conexión directa entre productores y consumidores. Lenin Joel Violante aportará su perspectiva sobre turismo cafetalero. Posee formación en Hotelería y Turismo a nivel de pregrado y en Mercadotecnia a nivel de posgrado, además de 16 años de experiencia docente. Su enfoque conecta el café con el desarrollo turístico sostenible. La representación femenina incluye a Dessire Carias, estratega creativa, conferencista y emprendedora social. Lidera Inspira Network, plataforma dedicada al crecimiento de mujeres en América Latina; dirige Naksa House, agencia de innovación organizacional; y The Hop Experience, comunidad para amantes de la cerveza. Arbey Mejía, ingeniero agrónomo con maestría en Administración de Proyectos y gerente de la Empresa Cafetalera Los Laureles, compartirá su experiencia en certificaciones como Rainforest Alliance, Comercio Justo y producción orgánica. Fundó VERDE Asesoría Agroambiental y creó Survivor Coffee tras superar un diagnóstico de linfoma no Hodgkin en 2022.

Expertos internacionales