Honduran Coffee Expo 2025 anuncia precios y modalidades de acceso

El Honduran Coffee Expo 2025, la principal plataforma de negocios y aprendizaje del sector cafetalero en Honduras, se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en Expocentro, San Pedro Sula, con apertura desde las 8:00 a.m.

Con el objetivo de democratizar el acceso, los organizadores han establecido cuatro modalidades de pases que van desde L.150 hasta L.728, adaptadas a distintos perfiles: estudiantes, profesionales, visitantes internacionales y aficionados al café.

El Business Pass, dirigido a profesionales del sector, tendrá un costo de L.315 por un día y L.450 por dos días, con acceso a conferencias, talleres, ruedas de negocios y competencias. El Next Gen Pass, pensado para estudiantes, se ofrecerá a L.165 por un día y L.333 por dos días.

Para visitantes extranjeros, el International Business Pass costará L.470 por un día y L.728 por dos días. En tanto, el Coffee Lover Pass, disponible solo mediante códigos promocionales de cafeterías aliadas como Golden Pig, El Dorado Café y Expresso Americano, tendrá un precio especial de L.150 por dos días e incluirá catas y degustaciones.

El evento ofrecerá espacios como la sala “Cultiva tu Mente” para talleres y charlas, una Rueda de Negocios para generar alianzas estratégicas, y competencias que incluyen café filtrado, certámenes regionales y una inédita competencia de catación infantil.

Los asistentes podrán adquirir un lunch box por L.200 con menús de Pedro Costillas Original Ribs y La Burrita Loca para evitar filas y optimizar su experiencia.

Con esta estructura de precios y actividades, el Honduran Coffee Expo 2025 busca atraer a toda la cadena de valor del café, desde productores y exportadores hasta consumidores finales, reafirmando su compromiso con la inclusión y el fortalecimiento del sector.