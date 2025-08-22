  1. Inicio
El HOCE 2025 cierra hoy en San Pedro Sula con agenda especial

Conozca las actividades, pases y precios del cierre del Honduras Coffee Expo 2025 en Expocentro de San Pedro Sula.

  • 22 de agosto de 2025 a las 09:36 -
  • Daniela Ramos
Los asistentes al HOCE han disfrutado de las degustaciones, conferencias e interacción con especialistas de la industria cafetalera nacional e internacional.

 Foto Yoseph Amaya
San Pedro Sula

Hoy se celebra la segunda y última jornada del Honduras Coffee Expo 2025, un evento que abre sus puertas para destacar la cultura, la innovación y la fuerza productiva de El Salvador, país invitado especial.

Entre las actividades más esperadas de este viernes figuran:

Programa “Cultiva tu Mente”: talleres y conferencias técnicas impartidas por expertos internacionales, dirigidos a emprendedores y empresarios del sector.

Competencia Nacional de Cafés Filtrados: baristas compiten por preparar la taza perfecta utilizando métodos como V60 y Chemex.

Catación Infantil: experiencia lúdica y educativa para niños de entre 8 y 13 años.

Rueda de Negocios: espacio de conexión entre productores locales y compradores internacionales.

Lanzamiento del Directorio de Tostadores de Honduras: herramienta clave para fortalecer la red comercial del país.

El evento cuenta además con la participación especial de El Salvador, que presenta un estand propio y ofrece cataciones exclusivas para celebrar la riqueza cafetalera centroamericana.

La Honduras Coffee Expo 2025 no solo celebra el café como producto, sino como símbolo de identidad, motor económico y puente cultural. Honduras reafirma así su posición como uno de los protagonistas del café en el escenario mundial.

Hoy a las 11:00 am habrá subasta benéfica de cafés enfocados para mercados locales. A las 5:00 pm se premiará al campeón de Cafés Filtrados 2025.

Patrocinadores

Patrocinador Platino: Grupo Financiero de Occidente (Banco de Occidente, Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa e Inversiones Zompopero).

Patrocinador Bronce: Consejo Nacional de Inversiones de Honduras y Nissan.

Agenda de actividades del HOCE este 22 de agosto.

¿Cómo asistir al HOCE?

Los organizadores han establecido cuatro modalidades de pases que van desde L150 hasta L728, adaptadas a distintos perfiles: estudiantes, profesionales, visitantes internacionales y aficionados al café.

Business Pass: dirigido a profesionales del sector. Costo: L315 por un día y L450 por dos días. Incluye acceso a conferencias, talleres, ruedas de negocios y competencias.

Next Gen Pass: pensado para estudiantes. Costo: L165 por un día y L333 por dos días.

International Business Pass: para visitantes extranjeros. Costo: L470 por un día y L728 por dos días.

Coffee Lover Pass: disponible solo mediante códigos promocionales de cafeterías aliadas como Golden Pig, El Dorado Café y Expresso Americano. Precio especial de L150 por dos días, con catas y degustaciones incluidas.

Si es amante del café o emprendedor del sector, no pierda la oportunidad de participar en este magno evento que se desarrolla en Expocentro de San Pedro Sula.

Arranca la gran feria cafetalera de Honduras en San Pedro Sula

