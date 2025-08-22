El HOCE 2025 cierra hoy en San Pedro Sula con agenda especial

San Pedro Sula

Hoy se celebra la segunda y última jornada del Honduras Coffee Expo 2025, un evento que abre sus puertas para destacar la cultura, la innovación y la fuerza productiva de El Salvador, país invitado especial.

Entre las actividades más esperadas de este viernes figuran:

Programa “Cultiva tu Mente”: talleres y conferencias técnicas impartidas por expertos internacionales, dirigidos a emprendedores y empresarios del sector.

Competencia Nacional de Cafés Filtrados: baristas compiten por preparar la taza perfecta utilizando métodos como V60 y Chemex.

Catación Infantil: experiencia lúdica y educativa para niños de entre 8 y 13 años.

Rueda de Negocios: espacio de conexión entre productores locales y compradores internacionales.

Lanzamiento del Directorio de Tostadores de Honduras: herramienta clave para fortalecer la red comercial del país.

El evento cuenta además con la participación especial de El Salvador, que presenta un estand propio y ofrece cataciones exclusivas para celebrar la riqueza cafetalera centroamericana.

La Honduras Coffee Expo 2025 no solo celebra el café como producto, sino como símbolo de identidad, motor económico y puente cultural. Honduras reafirma así su posición como uno de los protagonistas del café en el escenario mundial.

Hoy a las 11:00 am habrá subasta benéfica de cafés enfocados para mercados locales. A las 5:00 pm se premiará al campeón de Cafés Filtrados 2025.

Patrocinadores

Patrocinador Platino: Grupo Financiero de Occidente (Banco de Occidente, Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa e Inversiones Zompopero).

Patrocinador Bronce: Consejo Nacional de Inversiones de Honduras y Nissan.