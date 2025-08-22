El HOCE 2025 cierra hoy en San Pedro Sula con agenda especial

Hoy se celebra la segunda y última jornada del Honduras Coffee Expo 2025, un evento que abre sus puertas para destacar la cultura, la innovación y la fuerza productiva de El Salvador, país invitado especial.
Entre las actividades más esperadas de este viernes figuran:
Programa “Cultiva tu Mente”: talleres y conferencias técnicas impartidas por expertos internacionales, dirigidos a emprendedores y empresarios del sector.
Competencia Nacional de Cafés Filtrados: baristas compiten por preparar la taza perfecta utilizando métodos como V60 y Chemex.
Catación Infantil: experiencia lúdica y educativa para niños de entre 8 y 13 años.
Rueda de Negocios: espacio de conexión entre productores locales y compradores internacionales.
Lanzamiento del Directorio de Tostadores de Honduras: herramienta clave para fortalecer la red comercial del país.
El evento cuenta además con la participación especial de El Salvador, que presenta un estand propio y ofrece cataciones exclusivas para celebrar la riqueza cafetalera centroamericana.
La Honduras Coffee Expo 2025 no solo celebra el café como producto, sino como símbolo de identidad, motor económico y puente cultural. Honduras reafirma así su posición como uno de los protagonistas del café en el escenario mundial.
Hoy a las 11:00 am habrá subasta benéfica de cafés enfocados para mercados locales. A las 5:00 pm se premiará al campeón de Cafés Filtrados 2025.
Patrocinadores
Patrocinador Platino: Grupo Financiero de Occidente (Banco de Occidente, Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa e Inversiones Zompopero).
Patrocinador Bronce: Consejo Nacional de Inversiones de Honduras y Nissan.
¿Cómo asistir al HOCE?
Los organizadores han establecido cuatro modalidades de pases que van desde L150 hasta L728, adaptadas a distintos perfiles: estudiantes, profesionales, visitantes internacionales y aficionados al café.
Business Pass: dirigido a profesionales del sector. Costo: L315 por un día y L450 por dos días. Incluye acceso a conferencias, talleres, ruedas de negocios y competencias.
Next Gen Pass: pensado para estudiantes. Costo: L165 por un día y L333 por dos días.
International Business Pass: para visitantes extranjeros. Costo: L470 por un día y L728 por dos días.
Coffee Lover Pass: disponible solo mediante códigos promocionales de cafeterías aliadas como Golden Pig, El Dorado Café y Expresso Americano. Precio especial de L150 por dos días, con catas y degustaciones incluidas.
Si es amante del café o emprendedor del sector, no pierda la oportunidad de participar en este magno evento que se desarrolla en Expocentro de San Pedro Sula.