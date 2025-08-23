Honduras reafirma liderazgo cafetalero en el HOCE 2025

San Pedro Sula.

Durante dos días, 21 y 22 de agosto, Expocentro fue sede de la segunda edición del Honduran Coffee Expo (HOCE), un evento que reunió a productores, exportadores, baristas y catadores nacionales e internacionales para promover la calidad del café hondureño y explorar nuevas oportunidades de mercado. Como parte de las jornadas, los asistentes participaron en conferencias técnicas, ruedas de negocios y degustaciones. También se llevaron a cabo competencias de catación, talleres de barismo y exhibiciones de innovación en procesos de beneficio y tostado. Considerado uno de los eventos más importantes del sector cafetalero en el país, el Honduran Coffee Expo contó con la participación de representantes de cooperativas, empresas exportadoras y organismos internacionales que trabajan en la promoción del café de origen hondureño.

Además, se destacaron charlas sobre sostenibilidad, trazabilidad y adaptación del cultivo al cambio climático, temas clave para mantener la competitividad del grano en los mercados internacionales. "Este segundo año de HOCE refleja el crecimiento de la industria y la necesidad de contar con un espacio que conecta a los protagonistas del café hondureño con el mercado global. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la cadena de valor, abriendo puertas a nuevas oportunidades de negocio y posicionando a Honduras como referente de calidad en el mundo del café", expresó Juan Carlos Pineda, director comercial de HOCE.

En esta edición, El Salvador participó como país invitado, con cataciones especiales y la presencia de representantes del Instituto Salvadoreño del Café. Premios Inspira 2025 – 1ra Edición: Mujeres en el Café Durante la Honduran Coffee Expo se realizó también la entrega de los Premios Inspira 2025, dedicados a mujeres que dejan huella en la industria del café. Esta iniciativa se desarrolló en alianza con Inspira Network, una comunidad de mujeres en Honduras enfocada en crear espacios de conexión, crecimiento y empoderamiento, fundada por Dess Carías. Desde las fincas hasta las cafeterías, esta primera edición celebró a productoras, baristas, emprendedoras y líderes que, con su trabajo, están revolucionando el mundo del café. Los premios se entregaron en cinco categorías: Guardianas del Café: Glendy Sobeida Aguilar, Innovación con Aroma: Delmy Verenice Alvarado, Barista de Altura: Mary Portillo Romero, Café con Impacto: Edna Santos y Mujer Leyenda: Lidia Raquel Girón.

Además, se entregaron dos menciones especiales: Pastora García en la categoría Café con Impacto y Kathya Irías en la categoría Innovación con Aroma. Finalmente, los organizadores resaltaron que la Honduran Coffee Expo se consolida como una plataforma que acerca a los pequeños productores a compradores especializados de Europa, Estados Unidos y Asia, fortaleciendo la cadena de valor del café hondureño. Patrocinaron el evento Grupo Financiero de Occidente: Banco de Occidente (Aseguro, AFPC Occidente, Pro Bolsa, Aldesa, Inversiones Zompopero) y Consejo Nacional de Inversiones Honduras y Nissan.