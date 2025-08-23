Inicia el Pizza Lovers en Mega Mall

San Pedro Sula, Honduras.

La Plaza Central de Mega Mall en San Pedro Sula está llena de sabor y diversión con el evento Pizza Lovers, una experiencia culinaria organizada por Buen Provecho para toda la familia.

Desde ya y hasta las 5:00 p.m., más de 20 niños podrán disfrutar de la masterclass gratuita con la reconocida chef Nora Sarmiento, quien compartirá sus secretos para preparar la pizza perfecta.

Serán tres horas de conocimientos y diversión para los más pequeño del hogar quienes arribaron al recinto acompañados de sus padres.

El evento cuenta con la presencia de marcas como Betty Crocker, Prego, Sula, Delicia, Supermercados La Colonia y Equipan.