Separado rector del Colegio de Defensa por orden de Roosevelt Hernández

La decisión de enviar a disponibilidad al general Carlos Efraín Aguilar se suma a una cadena de movimientos internos para relegar a elementos de la promoción 28, con opciones a integrar la próxima cúpula de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.-

Sigue la purga en las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, envió una disponibilidad al general de brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández, rector del Colegio de Defensa Nacional de Honduras (CDNH) .

La decisión, confirmada por fuentes militares a El Heraldo , se suma a una cadena de movimientos internos que refleja el control cada vez más cerrado de Hernández sobre la institución castrense.

El oficial, perteneciente a la 28 promoción militar, se convierte en otro de los altos mandos desplazados por Hernández. Diversas fuentes aseguran que el jefe militar ha venido marginando a oficiales de esa promoción para abrir espacio a cuadros de generaciones más recientes , con el propósito de consolidar su control interno.

La decisión de relevar a Aguilar se habría justificado oficialmente por un viaje que realizó a Europa , autorizado y presupuesto con antelación.

Sin embargo, en los pasillos de la institución castrense se maneja que entre Hernández y Aguilar se mantenía una diferencia por el manejo del presupuesto del Colegio de Defensa.

Esta disputa finalmente escaló hasta el viaje de clausura de un curso relacionado con Defensa y Seguridad, que estaba presupuestado y programado para llevarse a cabo en el continente europeo.

Roosevelt Hernández reconoce que en Honduras se producen drogas

La comitiva estaba integrada por el general Aguilar Hernández, los participantes del curso y otros funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Por realizar un viaje programado a Europa, el jefe militar Roosevelt Hernández mandó a disponibilidad al director del Colegio de Defensa, general Aguilar Hernández.

Por realizar un viaje programado a Europa, el jefe militar Roosevelt Hernández mandó a disponibilidad al director del Colegio de Defensa, general Aguilar Hernández.

 (Cortesía)

No obstante, las fuentes detallaron que a última hora el jefe de las FF AA le indicó a Aguilar que no realizara la gira, en vista que generalmente se efectúa en Estados Unidos. Pese a ello, el director del CDNH continuó con la programación, ya que los pasajes habían sido cancelados.

Tras su regreso, el jueves 2 de octubre, le comunicación al general Aguilar Hernández que por orden superior pasaba a disponibilidad.

Para los compañeros de promoción, esta acción se trata de otro “golpe de barraca” similar a otras acciones emprendidas por Hernández para marginar a elementos de la promoción 28 o que supuestamente no son leales a sus planes.

Roosevelt Hernández viaja hoy a EEUU, pero no se reunirá con Pam Bondi

Purgas en las Fuerzas Armadas

Según El Heraldo, Aguilar Hernández, vía WhatsApp, confirmó su situación y aclaró a que "yo no he recibo las razones de mi salida, pues la gira de estudio es una actividad programada en el pénsum de la Especialidad en Defensa y Seguridad, lo mejor sería que a él le consulten (a Roosevelt Hernández)".

Esta situación se suma a otras acciones de purga emprendidas por Hernández. El caso más notorio ocurrió con el general de brigada Ramiro Muñoz, a quien de forma inesperada lo destituyeron de su cargo como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Como castigo, el jefe de las FF AA intentó enviarlo como agregado militar a Nicaragua, pero este no aceptó y decidió marcharse de Honduras hacia Estados Unidos por miedo a represalias.

Las acciones de Hernández fueron confirmadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRE). Muñoz figura entre los cinco agregados de defensa en misiones diplomáticas, según la solicitud de información SOL-SRE-1095-2025.

Por instrucciones de Roosevelt Hernández dan de baja al capitán José Antonio Coello

El nombramiento de Muñoz se registró el 1 de agosto de 2025, un mes después de haber sido separado de la dirección del INP.

El informe, fechado al 9 de septiembre de 2025, no detalla que se haya nombrado a otro jerarca militar para ocupar esa delegación a nivel internacional.

Es de hacer notar que en los nombramientos también aparece José Amenofis Murillo Aguilar, quien desempeña su cargo en Chile. Murillo Aguilar era respaldado por un gran número de elementos de la promoción 28 para sustituit a Hernández al frente de la institución castrense u ocupar un cargo en la cúpula militar, pero el propio Hernández frenó su candidatura.

Desde un principio, la intención ha sido relegar a más de una decena de integrantes de la promoción 28, que ocupan cargos importantes en la actualidad dentro de la institución militar, lo que ha generado cierto grado de malestar.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

