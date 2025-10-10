Separado rector del Colegio de Defensa por orden de Roosevelt Hernández

El nombramiento de Muñoz se registró el 1 de agosto de 2025, un mes después de haber sido separado de la dirección del INP.El informe, fechado al 9 de septiembre de 2025, no detalla que se haya nombrado a otro jerarca militar para ocupar esa delegación a nivel internacional.Es de hacer notar que en los nombramientos también aparece José Amenofis Murillo Aguilar, quien desempeña su cargo en Chile. Murillo Aguilar era respaldado por un gran número de elementos de la promoción 28 para sustituit a Hernández al frente de la institución castrense u ocupar un cargo en la cúpula militar, pero el propio Hernández frenó su candidatura.Desde un principio, la intención ha sido relegar a más de una decena de integrantes de la promoción 28, que ocupan cargos importantes en la actualidad dentro de la institución militar, lo que ha generado cierto grado de malestar.