Separado rector del Colegio de Defensa por orden de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-

Sigue la purga en las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, envió una disponibilidad al general de brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández, rector del Colegio de Defensa Nacional de Honduras (CDNH) .

La decisión, confirmada por fuentes militares a El Heraldo , se suma a una cadena de movimientos internos que refleja el control cada vez más cerrado de Hernández sobre la institución castrense. El oficial, perteneciente a la 28 promoción militar, se convierte en otro de los altos mandos desplazados por Hernández. Diversas fuentes aseguran que el jefe militar ha venido marginando a oficiales de esa promoción para abrir espacio a cuadros de generaciones más recientes , con el propósito de consolidar su control interno. La decisión de relevar a Aguilar se habría justificado oficialmente por un viaje que realizó a Europa , autorizado y presupuesto con antelación. Sin embargo, en los pasillos de la institución castrense se maneja que entre Hernández y Aguilar se mantenía una diferencia por el manejo del presupuesto del Colegio de Defensa. Esta disputa finalmente escaló hasta el viaje de clausura de un curso relacionado con Defensa y Seguridad, que estaba presupuestado y programado para llevarse a cabo en el continente europeo.

La comitiva estaba integrada por el general Aguilar Hernández, los participantes del curso y otros funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

No obstante, las fuentes detallaron que a última hora el jefe de las FF AA le indicó a Aguilar que no realizara la gira, en vista que generalmente se efectúa en Estados Unidos. Pese a ello, el director del CDNH continuó con la programación, ya que los pasajes habían sido cancelados. Tras su regreso, el jueves 2 de octubre, le comunicación al general Aguilar Hernández que por orden superior pasaba a disponibilidad. Para los compañeros de promoción, esta acción se trata de otro “golpe de barraca” similar a otras acciones emprendidas por Hernández para marginar a elementos de la promoción 28 o que supuestamente no son leales a sus planes.

Purgas en las Fuerzas Armadas

Según El Heraldo, Aguilar Hernández, vía WhatsApp, confirmó su situación y aclaró a que "yo no he recibo las razones de mi salida, pues la gira de estudio es una actividad programada en el pénsum de la Especialidad en Defensa y Seguridad, lo mejor sería que a él le consulten (a Roosevelt Hernández)". Esta situación se suma a otras acciones de purga emprendidas por Hernández. El caso más notorio ocurrió con el general de brigada Ramiro Muñoz, a quien de forma inesperada lo destituyeron de su cargo como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Como castigo, el jefe de las FF AA intentó enviarlo como agregado militar a Nicaragua, pero este no aceptó y decidió marcharse de Honduras hacia Estados Unidos por miedo a represalias. Las acciones de Hernández fueron confirmadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRE). Muñoz figura entre los cinco agregados de defensa en misiones diplomáticas, según la solicitud de información SOL-SRE-1095-2025.