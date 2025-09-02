Confirman baja del coronel Ramiro Muñoz tras negarse a ir a Nicaragua

​​​​Tegucigalpa.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) confirmaron la baja del general Ramiro Muñoz, después de darle un ultimátum para incorporarse como agregado militar a Nicaragua. La baja de Muñoz fue confirmada por el coronel Lara Franco este lunes a medios de comunicación. "No hay ningún motivo político. Él solicita voluntariamente su retiro. Expone que son situaciones médicas. Es su decisión. Pasa a la honrosa condición de retiro", dijo Lara Franco. “Las causas que nosotros sabemos que es una situación médica, se le propuso para un puesto y él por cuestiones médicas dijo que no podía ir y el siguiente paso que hizo fue solicitar su retiro”, dijo Lara Franco.

Muñoz había dicho en las últimas horas a El Heraldo que pidió la baja porque "no no voy a países con los que no comparto, aparte que es por castigo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Fuentes militares a lo interno de esa institución dijeron que desde hace 15 días le informaron que tenía que irse como agregado militar a Nicaragua y que, incluso, lo enviaron a sacar el pasaporte diplomático para él y su familia. Las fuentes afirmaron que, en primera instancia, el general Ramiro Muñoz aceptó, pero después declinó, pese a que "en menos de 24 horas Nicaragua le dio el beneplácito".

"Ante la negativa, un grupo de generales le sacaron una auditoría del INP (Instituto Nacional Penitenciario), donde se revelaron sus actos de corrupción y lo amenazaron con un juicio militar, pero como se trataba de fondos públicos le dijeron que el caso lo iban a pasar al MP (Ministerio público) y que lo iban a meter preso. De esta forma lo obligaron a que solicitara su baja el jueves recién pasado y horas después ya estaba aprobada", comentaron las fuentes.​​​​ Muñoz dijo también a El Heraldo que "un general no merece eso". Dijeron, además, que "para evitar ir a Nicaragua, Muñoz presentó una certificación medica diciendo que estaba enfermo, pero no se la aceptaron" y que "trató de chantajear a la cúpula diciéndole que tenía documentación que involucraba a las FFAA en corrupción". La baja de Muñoz será efectiva a partir de diciembre próximo.

Su paso por el INP