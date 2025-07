Ramiro Muñoz: “Este es un cargo político, y fue la presidenta quien me colocó aquí”

Tegucigalpa

Tras más de dos años al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general de brigada Ramiro Fernando Muñoz Bonilla confirmó su salida del cargo y anunció que espera ser reasignado en una nueva misión en las Fuerzas Armadas, bajo instrucciones del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto.

“Soy un general activo de la república, no renuncio a las misiones. Cumplo la orden que me den”, afirmó Muñoz durante una conferencia de prensa en la sede del INP, donde se mostró sereno, satisfecho y agradecido.

En su reemplazo asumirá el general de brigada José Miguel Mejía Medina, a quien describió como un oficial altamente profesional, con “valentía, decencia y voluntad de trabajo”.

Muñoz subrayó que su remoción obedece a un relevo normal, en el marco de la naturaleza política del cargo.

“Quien a usted lo nombra, lo quita. Este es un cargo político, y fue la señora presidenta quien me colocó aquí”, dijo, reiterando que no existe ninguna pugna con el alto mando ni presiones externas que motivaran su salida. Fue enfático al agradecer el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, así como del general Hernández, señalando que sin su apoyo no hubiera sido posible desarticular el crimen organizado en los centros penales, avanzar en infraestructura y elevar los estándares del sistema penitenciario a niveles sin precedentes.

Muñoz anunció que, junto al coronel Adán Antonio Ramírez y el coronel José Del Cid, quienes integraban la comisión saliente, dejarán también sus cargos. En su lugar, la nueva comisión estará conformada por el coronel Luis Alonso Rosales Cardoza y el coronel Marco Alexander Lanza Ávila, quienes acompañarán a Mejía Medina. “Son excelentes oficiales. Estoy seguro de que lo harán mejor que nosotros”, comentó.