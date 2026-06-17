L2.2 millones pagó la Secretaría de Planificación en comidas, meriendas y cafés

Tegucigalpa, Honduras

Más de 2.2 millones de lempiras destinó entre 2023 y 2025 la extinta Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) al pago de desayunos y almuerzos, según una revisión realizada por LA PRENSA Premium a los documentos de contratación en HonduCompras. Los alimentos fueron contratados para talleres, reuniones, capacitaciones, jornadas de participación ciudadana, actividades internas y procesos vinculados con la formulación de planes institucionales, de acuerdo con los expedientes publicados en HonduCompras por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae). La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium revisó 87 expedientes de contratación de la SPE publicados en HonduCompras y contrastó la información con registros disponibles en el Portal Único de Transparencia. La revisión comenzó con los registros correspondientes a 2022; sin embargo, para ese período no subieron documentación relacionada con este tipo de adquisiciones. Debido a esa ausencia de información, el monto total desembolsado podría ser mayor, según fuentes consultadas por este equipo periodístico. De los 87 expedientes revisados, 76 tenían como gasto principal la alimentación para eventos. El resto correspondía a alquiler de mobiliario, equipo audiovisual, montaje, transporte, consumo interno de oficina u otros servicios. La depuración dejó expedientes vinculados principalmente con servicios de alimentación para eventos por más de 2.2 millones de lempiras. En los documentos se constató que los precios unitarios más altos estaban consignados en los propios contratos revisados.

Para conocer por qué una institución del Estado destinó más de 2.2 millones de lempiras a servicios de alimentación, este equipo contactó al exsecretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, pero hasta la publicación de esta investigación no hubo respuesta.

Compras por tipo de pedido

La revisión de los contratos publicados permitió identificar más de 8,300 servicios de alimentación y bebidas adquiridos por la SPE entre 2023 y 2025. No fue posible incluir 2022 debido a la ausencia de registros disponibles para ese año. Los almuerzos fueron el servicio más contratado, con 2,703 registros, equivalentes al 33% del total. Les siguieron las cenas (20%), coffee breaks (16%), meriendas (14%), refrescos (12%), refrigerios (3%), desayunos (2%) y estaciones de café (0.7%).

Los expedientes también detallan el tipo de alimentos pagados con fondos públicos. Entre los contratos figuran fajitas de res con arroz jardinero, pollo a la plancha con arroz y ensalada, club sándwich con jugo, lasaña de carne, platos típicos hondureños, almuerzos empacados, estaciones de café y bocadillos dulces y salados. Uno de los montos unitarios más altos aparece en el contrato SPE-CM-252-2024, correspondiente a una compra realizada el 10 de agosto de 2024 para siete personas de la Unidad Legal y la Alta Secretaría General. El expediente registra siete desayunos a 350 lempiras cada uno y siete almuerzos a 498 lempiras por persona. El desayuno incluía huevos fritos, chorizo argentino, frijoles, mantequilla, queso, chimol y pan. El almuerzo consistió en lasaña de carne con salsa de tomate, ensalada mixta y jugo. La compra total, que también contempló costos de transporte, superó los 9,000 lempiras. Un patrón similar se observó en el contrato SPE-CM-159-2024, con fecha del 10 de junio de 2024, destinado al personal de Recursos Humanos. La SPE adquirió 12 cenas compuestas por asados, a un costo de 450 lempiras cada una, además de 12 refrescos a 45 lempiras por unidad. El valor total de la factura fue de 5,940 lempiras. La contratación de servicios de alimentación no se limitó a eventos masivos. También se utilizó para jornadas extendidas, reuniones internas, actividades de personal y talleres de grupos reducidos. En algunos casos, los precios unitarios superaron los registrados en otros contratos revisados.

498 Lempiras Pagó la Secretaría de Planificación, en uno de los casos, por cada almuerzo, mientras que el precio unitario de los desayunos fue de 350 lempiras.

La frecuencia de estas adquisiciones también abre el debate sobre los mecanismos utilizados para contratarlas. Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideró que cuando la compra de suministros se vuelve recurrente debe realizarse mediante procesos de licitación más amplios. “Si las compras fueron recurrentes, se tenían que hacer a través de licitación pública cuando se trata de suministros. La institución no fue creada para estos fines”, cuestionó. La revisión de expedientes mostró que la mayoría de compras se tramitó como compra menor bajo procesos de licitación, mientras otros contratos fueron adjudicados mediante contratación directa.



Ocho meses, mayor gasto

La factura tampoco avanzó de forma uniforme durante los tres años analizados. El mayor gasto anual se registró en 2024, con más de 1.1 millones de lempiras. En 2023 y 2025, el gasto superó el medio millón de lempiras en cada año.

En los documentos, el pago por alimentación se justifica bajo una agenda diversa de actividades institucionales. Los expedientes mencionan formulación de planes operativos anuales, elaboración de políticas públicas, planificación sectorial, participación ciudadana, capacitaciones ideológicas y procesos de fortalecimiento institucional. En los tres años analizados hubo ocho meses en los que los gastos por alimentación ascendía los 100 mil, 200 mil y hasta 300 mil lempiras. En esos meses se pagó por alimentación 1.6 millones de lempiras, es decir, tres cuartas partes de los 2.2 millones de lempiras. El resto de las facturas, equivalente a casi 600,000 lempiras, se distribuyó entre otros meses con compras de menor cuantía. La serie evidencia que el gasto no fue constante, sino que presentó picos asociados a períodos específicos de mayor actividad institucional.

Para Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, nombrada por el presidente Nasry Asfura para revisar la extinta SPE, varias de esas compras coinciden con actividades que, a criterio de la comisión, excedían las funciones para las que fue creada la institución. “Cuando usted está analizando las facturas se fija que hay muchas compras que coinciden con eventualidades políticas”, opinó. Núñez sostuvo que la discusión no debía centrarse únicamente en cuánto dinero se gastó en alimentación, sino en el papel que terminó desempeñando una entidad rectora de la planificación estatal. “Tras ver varias cosas nos damos cuenta que la institución fue utilizada por un propósito muy diferente para el cual fue creada”, aseguró. La Unidad de Investigación contrastó las fechas de las actividades desarrolladas por la SPE, entonces dirigida por Ricardo Salgado, con eventos públicos del partido Libertad y Refundación (Libre); sin embargo, no se identificaron coincidencias.