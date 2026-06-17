L2.2 millones pagó la Secretaría de Planificación en comidas, meriendas y cafés

Los expedientes también detallan el tipo de alimentos pagados con <a href="https://www.laprensa.hn/verifica/transferir-fondos-cuentas-uftf-no-impide-investigar-enriquecimiento-ilicito-honduras-FH31057222">fondos públicos</a>. Entre los contratos figuran fajitas de res con arroz jardinero, pollo a la plancha con arroz y ensalada, club sándwich con jugo, lasaña de carne, platos típicos hondureños, almuerzos empacados, estaciones de café y bocadillos dulces y salados.Uno de los montos unitarios más altos aparece en el contrato SPE-CM-252-2024, correspondiente a una compra realizada el 10 de agosto de 2024 para siete personas de la Unidad Legal y la Alta Secretaría General. El expediente registra siete desayunos a 350 lempiras cada uno y siete almuerzos a 498 lempiras por persona.El desayuno incluía huevos fritos, chorizo argentino, frijoles, mantequilla, queso, chimol y pan. El almuerzo consistió en lasaña de carne con salsa de tomate, ensalada mixta y jugo. La compra total, que también contempló costos de transporte, superó los 9,000 lempiras.Un patrón similar se observó en el contrato <b>SPE-CM-159-2024</b>, con fecha del 10 de junio de 2024, destinado al personal de Recursos Humanos. La SPE adquirió 12 cenas compuestas por asados, a un costo de 450 lempiras cada una, además de 12 refrescos a 45 lempiras por unidad. El valor total de la factura fue de 5,940 lempiras.La contratación de servicios de alimentación no se limitó a eventos masivos. También se utilizó para jornadas extendidas, reuniones internas, actividades de personal y talleres de grupos reducidos. En algunos casos, los precios unitarios superaron los registrados en otros contratos revisados.