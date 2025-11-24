Cortés: 12 de los 20 diputados van por la reelección; la mayoría de Libre

Pese al descontento ciudadano hacia el Congreso Nacional y los cuestionamientos sobre la baja productividad legislativa en los últimos casi cuatro años, al menos 78 de los 128 diputados actuales buscan permanecer en su cargo por cuatro años más.Así lo reveló un análisis de La Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium elaborado con base en la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los diputados electos en 2021 y en las planillas de candidatos publicadas para el proceso electoral actual.La comparación de ambos registros permitió identificar cuántos legisladores buscan la reelección, a qué partidos representan y los cambios de afiliación partidaria registrados en este periodo.El análisis de la planilla legislativa muestra que el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), es el que más diputados lleva en busca de reelección con 33, seguido por el Partido Nacional, que aspira a 25 reelecciones.Asimismo, el Partido Liberal registra 18 diputados que buscan otro mandato, mientras que dos congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) intentan reelegirse, pero ahora bajo las filas del Partido Inovación y Unidad Social Democrata (Pinu-Sd) y el partido Demócrata Cristiano (DC).