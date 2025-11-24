Cortés: 12 de los 20 diputados van por la reelección; la mayoría de Libre

Tegucigalpa, Honduras.

Pese al descontento ciudadano hacia el Congreso Nacional y los cuestionamientos sobre la baja productividad legislativa en los últimos casi cuatro años, al menos 78 de los 128 diputados actuales buscan permanecer en su cargo por cuatro años más. Así lo reveló un análisis de La Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium elaborado con base en la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los diputados electos en 2021 y en las planillas de candidatos publicadas para el proceso electoral actual. La comparación de ambos registros permitió identificar cuántos legisladores buscan la reelección, a qué partidos representan y los cambios de afiliación partidaria registrados en este periodo. El análisis de la planilla legislativa muestra que el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), es el que más diputados lleva en busca de reelección con 33, seguido por el Partido Nacional, que aspira a 25 reelecciones. Asimismo, el Partido Liberal registra 18 diputados que buscan otro mandato, mientras que dos congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) intentan reelegirse, pero ahora bajo las filas del Partido Inovación y Unidad Social Democrata (Pinu-Sd) y el partido Demócrata Cristiano (DC).

Reelección por departamento

Actualmente, Cortés tiene 20 diputados en el Congreso Nacional, de los cuales 12 buscan la reelección, lo que equivale al 60%. En Francisco Morazán, 9 de los 23 legisladores actuales intentan repetir cargo, es decir, un 39%. Históricamente, estos dos departamentos son los que mayor representación han tenido por su peso demográfico, y nuevamente concentran la mayor cantidad de aspirantes a mantenerse en el poder legislativo. En tercer lugar figura Santa Bárbara, donde 7 de sus 9 diputados pretenden continuar en el Congreso (78%). De igual manera, Comayagua y Copán —cada uno con 7 diputados— tienen a 6 congresistas en búsqueda de la reelección, lo que representa un 86% en ambos casos. En Atlántida, 6 de los 8 curules proyectan continuidad política (75%). A estos se suman Yoro y Choluteca, pues en cada uno, 6 de los 9 congresistas actuales han decidido reelegirse (67%). En el oriente del país, El Paraíso cuenta con 4 de sus 6 diputados buscando seguir en el Legislativo (67%). Por su parte, en Lempira, la cifra asciende a 4 de 5, uno de los porcentajes más altos del mapa político (80%). Valle presenta a 3 de sus 4 diputados en la carrera por la reelección (75%), mientras que en Olancho únicamente 3 de 7 intentarán repetir en el cargo (43%). La lista continúa con Colón, donde se registra a 2 de sus 4 congresistas buscando otro período (50%), e Intibucá a 2 de 3 diputados con la misma aspiración (67%). En Islas de la Bahía y Gracias a Dios, el único representante de cada departamento quiere mantenerse en su curul (100%). De su lado, en Ocotepeque 1 de 2 diputados buscará su reelección (50%) y en La Paz solo 1 de 3 congresistas pretende seguir legislando (33%).

Cambios

LA PRENSA Premium también identificó que de los 78 diputados que van por la reelección en este proceso electoral, 10 han cambiado de partido político desde su elección en 2021. Uno de los casos más notorios es el del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuya representación legislativa desaparecerá tras las elecciones del 30 de noviembre debido a que no logró su inscripción. Cinco de sus actuales diputados que buscan la reelección competirán ahora bajo las siglas de otras fuerzas políticas. Entre ellos destaca el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, electo por el PSH en 2022, quien ahora compite como candidato a diputado por Cortés bajo las filas de Libre. También figuran el doctor Carlos Umaña, que busca la reelección por Cortés con el Partido Liberal, y Tomás Ramírez, quien fue diputado por Atlántida con el PSH y ahora compite con el Pinu-SD. Osman Chávez, diputado por Cortés, se suma a los desertores del PSH y busca mantenerse en el Congreso para el próximo período con el Demócrata Cristiano. Asimismo, la diputada por Francisco Morazán y esposa de candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, pasó del PSH al PL. Por su parte, Kritza Pérez, también diputada por Francisco Morazán, se trasladó del Partido Liberal, en el periodo 2022-2026, a Libre. Otros cambios importantes se registran en Libre, pues Yavéh Sabillón, diputado por Comayagua, ahora postula con el Partido Liberal, al igual que Francis Cabrera, representante de Copán. Asimismo, Rolando Barahona, diputado por Comayagua, pasó del Partido Nacional al Partido Liberal, y Mario Enrique Cálix, de Libre por Lempira, buscará la reelección bajo la misma bandera política.

En total, el partido Libre ha perdido a tres candidatos a diputados que buscaban la reelección, mientras que el PSH ha visto partir a cinco y tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal han perdido a uno cada uno. Por su parte, el Partido Liberal ha sumado a seis candidatos que buscarán mantenerse en sus curules bajo su bandera. A su vez, Libre incorporó a dos nuevos aspirantes a la reelección, mientras que los otros dos se trasladaron al Pinu-Sd y al Demócrata Cristiano. Estos movimientos evidencian una alta movilidad partidaria y anticipan posibles reconfiguraciones de poder en el Congreso de cara a las elecciones, el próximo 30 de noviembre de 2025.

Transfuguismo

Para Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y analista político, el panorama electoral hondureño sigue marcado por una tendencia que se repite elección tras elección, que es la aspiración masiva a permanecer en el poder. Sin embargo, en este proceso destaca el creciente transfuguismo, un fenómeno que, asegura, ha dejado de ser la excepción para convertirse en parte del comportamiento político moderno en el país. “Antes era un suicidio político y generaba escándalo y ahora hay muchos candidatos que se han cambiado de partido, como del PAC al PSH, del PSH al Partido Liberal, lo que refleja una evolución de la conducta política en el continente”, señaló. Para Aguilar, el debilitamiento del bipartidismo ha abierto las puertas a estos traslados constantes entre instituciones políticas y ha transformado la fidelidad partidaria de la ciudadanía. “La sociedad, especialmente los jóvenes, ya no tienen un arraigo fuerte a un partido o color político. Antes, hasta los noviazgos entre un liberal y una nacionalista causaban conflictos”, relató. Este nuevo comportamiento, aseguró, también está impulsando modificaciones legales y ajustes al sistema electoral: “La conducta de las masas ha cambiado, y las leyes se adaptan a ello”, dijo.

Longevidad

En el Congreso existen diputados que han logrado permanecer durante más de una década en el poder legislativo, consolidándose como figuras de larga data dentro de la política nacional. Algunos incluso acumulan más de 20 años en sus curules, convirtiéndose en verdaderos “veteranos” del hemiciclo. Tal es el caso de Milton Puerto, del Partido Nacional, quien inició su carrera parlamentaria en 2002 y, desde entonces, ha sido reelegido de manera ininterrumpida. Figuras como Mario Segura, del Partido Liberal, y Tomás Zambrano, del Partido Nacional, ya superan los 15 años como legisladores y se aprestan a competir una vez más para renovar su cargo. Mientras tanto, nombres como Toño Rivera, Luis Redondo, Marlon Lara y otros completan una lista de congresistas que han hecho de la reelección una constante en su trayectoria política.

En conversación con LA PRENSA Premium, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, quien busca su tercer período como diputado, defendió la continuidad en el Congreso argumentando que el país requiere legisladores con experiencia técnica y principios democráticos sólidos. Según indicó, su decisión de volver a postularse responde a su compromiso con la construcción de un Estado más eficiente y transparente. “El Congreso necesita tener gente que tenga una visión clara de la administración pública. Todas mis propuestas han ido encaminadas hacia eso”, expresó, al tiempo que cuestionó que en la actual legislatura lleva más de dos años sin que se le permita intervenir en el pleno. “Eso me motivó a entender que no me puedo apartar de la lucha. La patria lo necesita a uno”, dijo. Además, sostuvo que es el electorado quien debe premiar o castigar la gestión de un diputado mediante el voto. “Si es un buen diputado, lo van a apoyar. Si es mal diputado, no lo van a apoyar”, agregó.

Caso Sedesol

L6.5 millones Ejecutó Isis Cuéllar en 67 cheques De los cuales se cobraron 58, equivalentes a L5.1 millones, según informe del TSC

Otra de las diputadas que busca la reelección es Isis Cuéllar, representante de Libre por Copán, quien ha continuado su campaña política como si nada, pese a estar vinculada a un presunto esquema de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El caso tomó mayor relevancia tras la filtración de un video en el que Cuéllar conversa con el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona (quien poco después renunció a su cargo). En la grabación, ella afirma haber utilizado los recursos para entregar equipo y materiales a coordinaciones del partido Libre. Este tipo de situaciones, denuncian expertos, refleja una falta de filtros éticos y legales dentro de los procesos de inscripción y selección de candidaturas, el cual no se limita a un único caso.

“Hay diputados que se están reeligiendo y han sido mencionados en casos emblemáticos de la MACCIH, en la lista Engel, mencionados en procesos penales de los tribunales de justicia de Estados Unidos por el tema de conspiración para traficar droga y, más aún, en algunos casos como el de la diputada por Copán de Libre, que todavía la inscribieron, presentó fotografías y ahí va corriendo para la reelección la muchacha”, expresó el abogado y analista político Germán Licona.

Licona sostuvo que esta permisividad no es casualidad, sino resultado de la manipulación deliberada del sistema. “Todavía la manipulación política de los procesos de transparencia es lo que está a la orden del día, tenemos una clase política que ha hecho uso de toda argucia para poder obtener ese resultado”, señaló. “Confiamos en que al final sea el pueblo, en esta elección general, quien adquiera esos niveles de conciencia para poder tener una mejor calidad de diputados. Diputados apartados de cualquier contaminación política, mencionados en actos ilegales, y confiamos pues que esto tiene que ir mejorando en las personas que vayan postulándose para el Congreso Nacional”, agregó.

Desempeño

En los últimos cuatro años, organizaciones de sociedad civil como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han denunciado una baja productividad legislativa en el Congreso Nacional. Según el informe “De la Parálisis al Continuo Debilitamiento de la Democracia” presentado por la ASJ en mayo de 2024, el Congreso presentó 255 proyectos de ley, de los cuales solo 55 fueron aprobados, mientras que los 191 restantes permanecieron engavetados. “El año anterior, el Poder Legislativo se sumergió en una crisis que tuvo como resultado una parálisis legislativa que duró cuatro meses, provocando arbitrariedades por parte de la Junta Directiva a través de la Comisión Permanente, que potenció la conflictividad política en el Congreso Nacional, baja producción legislativa y poca o nula respuesta a los temas prioritarios del país, generando a su vez polarización y conflicto en los diferentes sectores de la sociedad”, cita parte del informe. En cuanto al presupuesto, de enero a abril de 2024 se han ejecutado 362.5 millones de lempiras, de los que 75.4 millones de lempiras se destinaron a sueldos de los diputados, 54.2 millones de lempiras a viáticos, 2.6 millones de lempiras a viáticos para viajes al extranjero y 80.5 millones de lempiras a subvenciones (bonos). Por su parte, el CNA advirtió en un informe que el mantenimiento del hemiciclo cuesta al Estado alrededor de 20 millones de lempiras mensuales. “Hay un grupo de legisladores que no ha recibido transferencias bajo ninguna línea de subvenciones», explicó Gabriela Castellanos, extitular del CNA.