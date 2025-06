Diputada admite que Libre usa fondos del Estado para sus coordinaciones

Tegucigalpa, Honduras.

Precandidata no aceptó cheque

Durante la misma conversación, el funcionario Cardona arremetió contra la aspirante a la alcaldía de Nueva Arcadia, en Copán, Lilian Montúfar, a quien calificó con insultos, luego de que esta, supuestamente, rechazara un cheque estatal ofrecido en el marco de una celebración.

Según relató el ministro, Montúfar hizo público el hecho en una fiesta de cumpleaños:

“Esa mujer se puso a hablar pestes de vos, que vos le habías hecho un cheque a nombre de ella y que solo lo habías llevado para firmarlo y cambiarlo, y que ella se revolvió, que dijo que no... que ella era una mujer honorable y que no la iban a meter en problemas, y que no quería”, dijo Cardona a Cuéllar.



El funcionario, además, pidió a la diputada que hablara con Montúfar para ponerle “orden”, señalando que la candidata es parte del personal de la Secretaría de Educación.