Dos diputados de Libre y un liberal buscan mantener su curul en Colón

A once días de las elecciones generales, 16 aspirantes a diputados por el departamento de Colón —tres de ellos en busca de la reelección— se someterán al escrutinio de los electores el próximo 30 de noviembre

  • 19 de noviembre de 2025 a las 12:27 -
  • Carlos Molina
Colón cuenta con cuatro curules en el Congreso Nacional. En estas elecciones, 16 aspirantes de los partidos en contienda —Libre, Pinu, Liberal y Nacional— se someten al escrutinio de los votantes. Cabe destacar que el Partido Democracia Cristiana no presentó planilla de candidatos a diputados.
El diputado Dairi Ávila, que busca la reelección, encabeza la papeleta electoral de Colón en la casilla 1 por el Partido Libre, acompañado por Marcio Maradiaga, Sherly Lobo y Digna Velásquez. Por el Pinu participan Leticia Romero, Lisandro Arriola, Maritza Munguía y Alexander Durón.
Las papeletas electorales de Colón serán las primeras en distribuirse. Entre los aspirantes destacan varias caras nuevas en los cuatro partidos. Ricardo Elencoff busca la reelección con el Partido Liberal, acompañado por Carlos Echeverría, Bessy García y Bárbara Varela, quienes también aspiran a un curul.

 Foto: Cortesía
Dairi Ávila, actual diputado por Colón del Partido Libre, asegura en su campaña que impulsará más proyectos para el departamento. Como suplente lo acompaña Edier Hernández, ingeniero originario de Sonaguera y hermano del alcalde Diler Hernández.

 Foto: Cortesía
La doctora Ariana Banegas, diputada por el Partido Nacional, acumula dos periodos en el Congreso y en las próximas elecciones generales busca un tercero.
La campaña electoral de Ricardo Elencoff, actual diputado liberal, se vio opacada en octubre pasado, cuando el Ministerio Público allanó sus propiedades tras una denuncia de que su campaña habría sido financiada por el narcotraficante Midence Oquelí. Pese a ello, Elencoff superó las primarias y ahora aspira a la reelección.

 Foto: Cortesía
Ramón Soto, diputado por Libre, renunció a su curul para ser nombrado ministro de Copeco. Tras un paso irregular por esa institución, regresó al Congreso. Posteriormente, participó en las elecciones primarias como precandidato a alcalde de Tocoa, pero no resultó electo.

 Foto: Cortesía
Los coloneños se han mostrado inconformes con los diputados de su departamento, pues en el actual gobierno no atendieron la demanda de mantenimiento de la carretera CA-13. “Los vamos a castigar porque tienen el valor de andar pidiendo el voto para reelegirse”, expresó un ciudadano del sector.

 Foto: Cortesía
El departamento de Colón no supera los 55,000 votantes para las elecciones generales.

 Foto: Cortesía
