¿Quiénes son los 15 candidatos a diputados que compiten en La Paz?

La población hondureña apta para ejercer el sufragio está llamada a participar este 30 de noviembre en las elecciones generales, una jornada clave para decidir el futuro del país.
Los hondureños que residen en La Paz deberán marcar tres casillas en la papeleta, entre los 15 candidatos que compiten por el departamento.
Los primeros tres candidatos a diputados del Partido Demócrata Cristiano (DC) que aparecen en la papeleta electoral son: Lucío Benítez, en la casilla 1; Daisy Yamileth Lazo Pineda, en la casilla 2; y Francisco Dagoberto Martínez, en la casilla 3.
Asimismo, los tres candidatos a diputados que compiten por el departamento de La Paz por el Partido Libertad Refundación (Libre) son: Bayron Eduardo Banegas Mejía, en la casilla 4; Enrique Belpran Martínez Ávila, en la casilla 5; y Aydee Maricruz Hernández Sorto, en la casilla 6.
Seguidamente, los aspirantes a diputados del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) son: Rony Ariel Gámez Castillo, en la casilla 7; Rita Suselle Suazo Rubio, en la casilla 8; y Juan Fernando Ulloa Medina, en la casilla 9.
Además, los candidatos del Partido Liberal (PL) son: Esaú Salomón García Argueta, en la casilla 10; Allan Joel Padilla, en la casilla 11; y Camilo Ernesto Alvarado, en la casilla 12.
Asimismo, los candidatos a diputaciones del Partido Nacional son: Juan José Zerón González, en la casilla 13; Gabino Argueta Gálvez, en la casilla 14; y Gloria María Suyapa Argueta Herrera, en la casilla 15.
Nasry Asfura, candidado presidencial del Partido Nacional, ha declarado públicamente que su gestión se centrará en tres pilares fundamentales: empleo, salud y educación. Su propuesta se basa en un modelo descentralizado, donde los 298 alcaldes actúen como extensiones del gobierno central.
Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libre, propone eliminar la central de riesgo, mayor acceso al crédito, mejorar la producción nacional (construcción de carreteras, energía y educación) y democratizar la economía.
Nelsón Ávila, candidato presidencial del Partido Pinu, aseguró que quiere ser presidente porque cree estar listo para contribuir a transformar Honduras y hacerlo un país políticamente y socialmente viable, en el sentido de que sí es perfectamente posible reducir la pobreza a través de generación de riqueza y de empleo.
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, presentó estas seis soluciones en su plan de gobierno: generación de condiciones para el empleo masivo en los primeros cuatro años, reformas al Código de Trabajo para el empleo por hora, normalización de la política monetaria, racionalización del gasto público, industrialización de la economía a través de la expansión de los polos de desarrollo y crear una nueva Ley de Apoyo y Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa.
Mario Rivera, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, destaca entre sus propuestas un plan de seguridad que incluye alquilar mil celdas a Nayib Bukele en El Salvador para enviar allí a los criminales más peligrosos de Honduras, como extorsionadores, violadores y corruptos. “Si son políticos corruptos, también se van”, advirtió sin pestañear.