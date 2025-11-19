¿Quiénes son los 15 candidatos a diputados que compiten en La Paz?

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, presentó estas seis soluciones en su plan de gobierno: generación de condiciones para el empleo masivo en los primeros cuatro años, reformas al Código de Trabajo para el empleo por hora, normalización de la política monetaria, racionalización del gasto público, industrialización de la economía a través de la expansión de los polos de desarrollo y crear una nueva Ley de Apoyo y Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa.