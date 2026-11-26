Durante su emotivo y añorado periplo por su segunda patria, Perú, que lo llevó a recorrer sus distintas regiones -costera, andina y selvática-, el pontífice León XIV recordó a la humanidad las cada vez más abismales diferencias sociales y económicas que separan a las naciones prósperas de las eufemísticamente denominadas “en vías de desarrollo”, así como las que existen en el interior de ambas.

Tales brechas, cada vez más profundas, provocan conflictos, represiones, tensiones, angustias e incertidumbres respecto al presente y al futuro de esta y de las próximas generaciones, en un planeta cada vez más contaminado, saqueado y expuesto a su eventual destrucción por la codicia y la depredación de sus recursos naturales, si antes no es aniquilado por guerras nucleares, biológicas, químicas o por una combinación de las tres fuerzas apocalípticas.

Su emotivo mensaje combinó la denuncia con la solidaridad y la esperanza. Su mente y su corazón estuvieron orientados hacia los pobres de la Tierra, los pueblos originarios y los habitantes rurales y urbanos confinados a subsistir rodeados de la opulencia y el consumismo de minorías privilegiadas, controladoras del poder y de la riqueza, cada vez más concentrada en élites financieras y tecnológicas de inspiración libertaria, elitista, excluyente y discriminatoria.

Conmovido y elocuente, afirmó: “Sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a los cuerpos, ni se piensa en las almas; no se atiende a las personas, sino que se les abandona; no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él: no se ama la vida, sino que se le intenta destruir”.

El actual Santo Padre, recién intervenido quirúrgicamente y aún convaleciente, se empeñó en llevar sus mensajes a tres naciones hispanoamericanas: Uruguay, Argentina y Perú, donde fue escuchado por millones de personas.

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América Latina es la región que presenta mayores niveles de inequidad y desigualdad en el mundo: obscenos contrastes entre miseria y opulencia, escasez y derroche.

León XIV transita, al igual que su predecesor, Francisco, por las rutas del cristianismo y del humanismo, lo que ofrece un hálito de esperanza y fe para quienes habitamos este mundo. Gracias a ambos por identificarse sin reservas con quienes padecen hambre y sed, tanto material como espiritual. El Divino Redentor ilumina y guía vuestras trayectorias.

Pero la gratitud de los pueblos debe traducirse en acción: escuchar su llamado exige abandonar la comodidad de la indiferencia y trabajar, sin dilaciones, por un mundo donde la dignidad humana prevalezca sobre el lucro y la exclusión.

Mientras la desigualdad siga siendo la norma y la ambición continúe depredando la vida, la paz será apenas una ilusión frágil. Hoy más que nunca, el testimonio de León XIV nos recuerda que salvar el planeta y rescatar la dignidad de los olvidados no es solo un mandato moral, sino la única vía posible para garantizar el mañana.