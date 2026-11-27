Dramática y cotidiana hemorragia que afecta a Honduras y que representa una pérdida diaria del orden de L49 millones, un día sí y otro también, equivalentes a L565 por segundo, como consecuencia directa de una multiplicidad de causas que incluyen las conexiones clandestinas, los medidores alterados, los errores de cobro, la falta de pago por parte de los entes estatales y particulares, principalmente el calor que despiden los cables y transformadores, la obsoleta red de transmisión y distribución y el personal supernumerario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que solamente en el primer semestre de 2026 acumuló L8,831.65 millones en pérdidas.

El Estado destina aproximadamente uno de cada 14 lempiras de la recaudación tributaria a cubrir el déficit fiscal de la ENEE (promedio de 2023-2025).

En los últimos cinco años, el Gobierno central transfirió más de L40,300 millones al ente descentralizado para el financiamiento de subsidios, inversiones, pago de demandas judiciales y ejecución de garantías de deuda, incluidos los proveedores de energía.

El endeudamiento crónico, más el hurto y desperdicio de electricidad, impide que los gobiernos atiendan las necesidades básicas y prioritarias de nuestros compatriotas en materia de salud y educación, cada vez más deterioradas en calidad.

Dos terceras partes de la población se empobrecen cada vez con mayor intensidad, atrapadas en un laberinto sin salida mientras continúen imparables y con tendencia al alza tanto las pérdidas diarias de energía como la amortización de la deuda externa e interna.

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Honduras sufre una crisis crónica que se pretende contener y aliviar gradualmente con la reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética, que divide la ENEE en subempresas a cargo de la generación y la distribución.

Los resultados se verán a mediano plazo. Mientras tanto, se deben incentivar formas alternativas de energía: solar, eólica y vegetal.

El valor de la energía desperdiciada en Honduras entre enero y junio de 2026 sumó L8,831.65 millones, de los cuales la zona norte alcanzó el 39.6% del total durante el primer semestre de ese año.

Para el próximo año, la demanda de energía subirá a 2,289.02 megavatios, sin considerar el margen de reserva (215.97 megavatios), lo que obliga a la ENEE a contratar 216 megavatios como mínimo para cubrir el incremento en la demanda, disponiendo actualmente solamente de 2,073.05 megavatios de potencia firme.

Se han propuesto opciones para poder cubrir la creciente demanda: almacenamiento en baterías de litio y plantas de arrendamiento generadoras de energía con diésel, pero ello depende de que la ENEE suministre el carburante, cuyo precio internacional se ha incrementado.

La empresa brasileña Be8 ofrece establecer una planta de biodiésel a base de soya, leguminosa empleada en la alimentación humana y animal.

Hoy, lo absolutamente prioritario es contener la actual hemorragia, más intensa en los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara, que registran pérdidas de energía superiores a las del resto de la nación, dado que consumen más electricidad por las industrias existentes.

El permanecer indiferentes y en actitud pasiva ante esta lacerante realidad equivale al deliberado suicidio colectivo, revelando la ineficiencia y la incapacidad para poder remontarla.