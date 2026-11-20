En fechas pasadas, cerca del mercado Guamilito, en San Pedro Sula, se registró una violenta discusión entre dos hombres motoristas. Ambos tenían sus teléfonos celulares activados, apuntándose uno al otro, mientras se amenazaban: "¡Te estoy grabando, hijo de p...!".

De pronto, fueron llegando todo tipo de curiosos, entre ellos, "periodistas callejeros", comunicadores sociales e influencers de todos los niveles, hombres y mujeres, que empezaron a grabar imágenes y audios.

Ambos contendientes se sorprendieron y se molestaron a la vez al ver la gran cantidad de teléfonos dirigidos hacia ellos. Algunos curiosos no guardaban distancia y tenían los flashes encendidos, cuyas luces se reflejaban en los rostros desfigurados de los hombres, debido al enojo que les provocaba la discusión.

En esos momentos, se escuchó el ruido estridente de una sirena de la Policía Preventiva que se acercaba al lugar donde discutían los dos motoristas y se encontraba el tumulto de curiosos con los celulares en sus manos.

Ante este molote de transeúntes y al ver que la Policía se acercaba, los dos iracundos peleones huyeron de la escena del pleito. Cuando los uniformados llegaron, fueron informados por los "periodistas callejeros" de todo lo sucedido, de principio a fin. Estos siguieron grabando a los policías, quienes se fueron inmediatamente del lugar de los hechos, molestos al ver tantos teléfonos celulares dirigidos hacia ellos.

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Es lamentable e impresionante cómo la mayoría de la gente irresponsable no respeta el derecho a la propia imagen. En este caso, empezando por los dos conductores, y de igual manera, o peor aún, por el abuso y la falta de respeto de quienes se ponen a grabar sin pensar en el daño que pueden causar con estas grabaciones y publicaciones a través de las redes sociales.

Ya se han reportado agresiones físicas y verbales por parte de personas que se sienten ofendidas y amenazadas por este tipo de grabaciones. Incluso se han registrado hechos extremos en los que personas han perdido la vida y han quedado con el teléfono encendido y apretado en sus manos.

Al menos en este caso de los dos motoristas violentos e irresponsables, la presencia de tantos teléfonos celulares dirigidos hacia ellos les calmó el enojo y distrajo su discusión.

Pero usted, amigo lector o lectora, si tuviera alguna discordia con otra persona, evite que lo graben y, peor aún, ponerse a grabar, pues algunas personas han perdido hasta la vida en un país llamado Honduras.