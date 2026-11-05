El 30 de septiembre de 2026, Margaret Hamilton, la científica que lideró el equipo que desarrolló el software para las misiones Apolo de la Nasa, que contribuyó a llevar a los astronautas a la Luna, falleció a los 90 años.

En 1969, instantes antes del alunizaje del Apolo 11, un ordenador a bordo activó una alarma, indicando que se estaba produciendo un error, y por un momento se dudó que el descenso podría lograrse.

Luego otra alarma, las alarmas se activaron durante los pocos minutos que duró la maniobra de alunizaje. La explicación oficial, esos códigos consistían en avisos que alertaban de la sobrecarga de datos.

Hamilton y su equipo habían previsto esos errores mediante la creación de un “software basado en prioridades” para desactivar cualquier tarea en segundo plano y favorecer la más importante: el alunizaje.

Hamilton nació en Indiana en 1936, obtuvo una licenciatura en matemáticas en 1958. En 1961, se incorporó como programadora en el Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

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En 1965, fue contratada como la principal programadora del proyecto que desarrollaría un software capaz de enviar al hombre a la Luna. En 1968, ya era subdirectora a cargo del equipo del Módulo de Comando y Servicio.

En 2003, la Nasa le otorgó el Exceptional Space Act Award. En 2016, Barack Obama reconoció la trayectoria de Hamilton con la Medalla Presidencial de la Libertad. Obama dijo que Hamilton “simboliza a esa generación de mujeres anónimas que ayudaron a enviar a la humanidad al espacio”.

Sobre su etapa como ingeniera de software en el MIT, trabajando en el programa Apolo de la Nasa, cuyo objetivo era llevar a los primeros seres humanos a la Luna, Hamilton reflexionó: “No había más remedio que ser pioneros”.