¿Libertad o libertinaje?

Es posible que no esté de acuerdo conmigo, pero creo que, si hay un concepto que se presta a equívocos, este es el concepto de libertad. Algunos la definen como la emancipación de todo aquello que limita la existencia humana, por ejemplo: la esclavitud, la ignorancia o la injusticia. Otros la conceptualizan como autodeterminación, es decir, la capacidad real de ser dueños de la propia vida. Y hay quienes la precisan como la facultad de obrar al antojo propio, sin que nadie se interponga ante esa autonomía absoluta.

Quizás este último concepto es el que más ha calado en el imaginario colectivo de la humanidad. Porque, ¿quién no quiere hacer solo lo que le da la gana? Sin embargo, ante esto surge una pregunta inquietante: ¿Es verdaderamente libre una persona que puede hacer todo lo que desea, pero no tiene dominio sobre sí misma? Este interrogante permite establecer una distinción importante entre la libertad entendida como ausencia de todo tipo de restricciones (libertinaje) y la libertad entendida como capacidad de vivir correctamente.

Así como un pez no puede escalar árboles, aunque quisiera, la verdadera libertad consiste no en la ausencia de límites, sino en la capacidad de actuar conforme a la naturaleza propia. El pez es más libre en el agua, donde su diseño se desarrolla plenamente. Si se saliera del agua, en nombre de la “libertad plena”, terminaría muriendo. Algo similar pasa con el ser humano. Fuimos diseñados a imagen de Dios, para conocerle, hacer su voluntad y vivir en comunión con Él. Ese es nuestro “hábitat” natural, como el agua para el pez. Salirnos de ese entorno nos lleva automáticamente a la destrucción. Por eso el pecado es tan dañino, porque nos impulsa a vivir fuera de nuestro diseño y a abusar de nuestra libertad, llevándonos al libertinaje. Prometiéndonos emancipación, termina esclavizándonos.

Pablo les aconsejaba a los corintios lo siguiente: “Ustedes dicen: ‘Se me permite hacer cualquier cosa’, pero no todo les conviene. Dicen: ‘Se me permite hacer cualquier cosa’, pero no todo trae beneficio” (1 Corintios 10.23, NTV). Y usted, estimado lector, ¿ya es verdaderamente libre?