¡La niña está triste!

“Encuentra ese lugar en tu interior en el que hay alegría, y esta será la que se encargará de quemar el dolor”: Joseph Campbell.

La canción que fue escrita e interpretada por Leo Dan en la década de 1960, dentro de un movimiento de balada romántica en Latinoamérica. Canción muy conocida en películas y redes sociales. La cual expresa un amor profundo y de sacrificio, y plantea la idea de dejar ir a alguien, esto alrededor de una atmósfera de inocencia, nostalgia y momentos diarios.

Lo más importante es saber cumplir las promesas, soltar y dejar ir, aunque se sabe que existe el amor. Esto aplica en amistades, trabajo y relaciones personales.

El mensaje implica empatía y sacrificio; se traduce en comprensión hacia los demás y expresa el tener inteligencia emocional. Existe la tristeza, pero no la agresividad.

El resultado al final es poder desarrollar relaciones más estables y confiables, menos conflictos por expectativas incumplidas, una mayor madurez emocional y una mejor toma de decisiones en tiempos difíciles.

Hoy, la niña es una nación con potencial, inocencia y mucha fragilidad. Los que cantan son todos los ciudadanos, un pueblo triste y cansado de escuchar promesas, incluso generaciones pasadas.

Esta canción se convierte en una reflexión en cumplir las promesas sociales, educación, seguridad y oportunidades. Evitar el apego a lo que no funciona, prácticas dañinas de corrupción y violencia. Es tiempo de proteger el futuro.

Hoy le digo al pueblo, a esa niña o niño, que no solo crea en promesas, sino que observe acciones; aprenda a dejar ir lo que hace daño, cuide su dignidad y valor; rodearse de personas que valoran su sacrificio, tienen empatía y están determinados por una visión con pasión.

La tristeza y dolor que se ha vivido no es el final, sino parte de un proceso de crecimiento y desarrollo.

“Una persona de buen juicio es respetada; una persona traicionera va directo a la destrucción”, Proverbios 13:15 RVR60.