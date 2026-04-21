Expareja de Hernán Martínez comparte fotos y doloroso mensaje en redes tras su muerte

“Me duele mucho tu pérdida, aunque ya no estábamos juntos nos llevábamos bien por el bien de nuestro hijo. Me has dejado lo más hermoso, solo le pido a Dios que me dé fortaleza. Me encargaré de que Sebas te recuerde siempre”, escribió Sheila Anaya en la descripción del video, etiquetando al creador de contenido.