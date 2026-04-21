Expareja de Hernán Martínez comparte fotos y doloroso mensaje en redes tras su muerte

Sheila Anaya, expareja del creador de contenido hondureño Hernán Martínez rompió el silencio tras su fallecimiento y dedicó un doloroso mensaje.
A través de un video de Tiktok, Anaya compartió un mensaje acompañado de varias imágenes cargado de emotividad, en el que expresó el dolor que atraviesa por la pérdida del tiktoker, con quien, según indicó, mantenía una relación cordial pese a ya no estar juntos como pareja.
“Me duele mucho tu pérdida, aunque ya no estábamos juntos nos llevábamos bien por el bien de nuestro hijo. Me has dejado lo más hermoso, solo le pido a Dios que me dé fortaleza. Me encargaré de que Sebas te recuerde siempre”, escribió Sheila Anaya en la descripción del video, etiquetando al creador de contenido.
Las palabras de la joven rápidamente se viralizaron en la plataforma, donde seguidores de ambos comenzaron a dejar comentarios de apoyo, resaltando el gesto y el vínculo familiar que, según el mensaje, prevaleció por el bienestar de su hijo.
Hernán Martínez era conocido en TikTok por sus ocurrentes videos de publicidad que realizaba en el negocio familiar, lo que le permitió ganar popularidad entre usuarios hondureños que hoy lamentan su partida.
La publicación de Anaya ha sido compartida en diferentes perfiles y páginas, donde muchos usuarios destacan la madurez reflejada en sus palabras y el compromiso de preservar el recuerdo del padre ante su hijo.
Hernán Martínez falleció el pasado sábado 18 de abril tras estar hospitalizado luchando por su vida luego de sufrir aparatoso accidente.
El hecho del accidente ocurrió la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa, cuando el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente por una distracción de su celular.
Autoridades descartaron que tanto Hernán como los ocupantes del vehículo habían consumido alcohol antes del accidente atribuyendo que la causa del mismo fue por distracción de celular y exceso de velocidad.
Hernán Martínez fue enterrado el lunes 20 de abril en el cementerio municipal de Cofradía, Cortés.