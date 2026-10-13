Fantasmas al volante

Aunque ya conozco muchas de las maravillas de la inteligencia artificial, no dejé de sorprenderme al ver en Estados Unidos un automóvil que se conducía solo y sin pasajeros. Circulábamos por un “freeway” de Tampa, Florida, con familiares, cuando nos rebasó el vehículo que parecía ser manejado por un fantasma. No había nadie en su interior, según pudimos observar a través de las ventanillas de vidrios transparentes.

Por ello, supusimos que había sido enviado a recoger a algún pasajero, ya que algunos de estos autos funcionan como Uber. Son totalmente autónomos, no necesitan chofer ni pedales humanos y cuentan con un sistema completamente automatizado, donde el volante se mueve solo cuando realiza algún giro.

Algunos conductores que se encuentran en la calle con estos carros llamados Waymo temen colisionar con ellos, pero no hay por qué preocuparse, ya que utilizan sensores, cámaras y radares para reconocer el entorno, semáforos, peatones y tráfico. Son más seguros que los conducidos por humanos, han comentado técnicos de una filial de la empresa Google que los creó.

No es cuestión de magia; hay que ver para creer, es la respuesta que podemos dar a las personas supersticiosas que minimizan los poderes de la ciencia.

Considero que los Waymo tardarán un buen tiempo en hacer su debut en Honduras, pues hasta el momento solamente circulan en ocho de los estados del gran país del norte. Ni en Nueva York son vistos todavía porque, por el momento, los están poniendo a prueba en ciudades menos atestadas de tráfico.

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El hecho de que no circule ni un carro Waymo en nuestro país no significa que no haya llegado la electromovilidad, pues ya hay presencia de carros eléctricos que, aunque no son autónomos, apuntan a una era de inverosímiles avances tecnológicos. Lo más importante es que contribuyen a aliviar el dolor de cabeza por el creciente costo de los combustibles. Estos vehículos se pueden cargar en casa o en la oficina, como se hace con los teléfonos celulares, usando corrientes domésticas, además de que existen estaciones de energía eléctrica y cargadores de acceso general. Es de hacer notar que el costo de energía por kilómetro recorrido es considerablemente menor en comparación con los combustibles tradicionales que se expenden en las gasolineras a precios cada vez más elevados.

El reto ahora es subirnos a un Waymo antes de que una experiencia como esta se vuelva común, frente a otros increíbles avances que nos esperan en un futuro cercano.