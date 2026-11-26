La última decisión del ministro de Educación, que los maestros “irán casa por casa”, matriculando a los alumnos incluso contra la voluntad de sus padres, tiene variadas interpretaciones. Se puede entender como una ingenuidad de parte de líderes con poco juicio crítico de lo que ocurre en el escenario escolar.

Pero también se puede ver como una arbitrariedad, igual que hace años se hacía enrolamiento forzoso por parte de las Fuerzas Armadas (FF AA). Y también como una acción burocrática de los maestros que, de esta manera -más que proteger a los niños para que salgan de la ignorancia-, garantizan sus puestos en el escalafón burocrático magisterial. Porque si no hay alumnos, no se abre el grado o la escuela; y entonces el maestro se queda desempleado.

Pero, al margen de lo que la imaginación nos pueda permitir, es obvio que la decisión de Darío Cruz es indicativa del distanciamiento de los maestros y los padres de familia. Así como la falta de participación de estos en la dirección de la formación de sus hijos. Y lo más grave: que para muchos padres de niños pobres, la permanencia en la escuela primaria es una pérdida de tiempo. Porque allí les enseñan bobadas que no tienen mucho que ver con las exigencias de la vida que deben enfrentar.

El último informe Pisa confirma que los niños del sistema público, al terminar la primaria, no saben leer y escribir el español, no conocen las reglas elementales de la matemática e ignoran el manejo de las normas científicas para el conocimiento de la verdad. Porque no se les prepara para el ejercicio crítico. Es decir, que la educación primaria y, de repente, la educación secundaria no garantizan el alejamiento de la pobreza ni mucho menos el ascenso social necesario para salir de la dolorosa situación en que han vivido sus padres.

En 1963 las cosas cambiaron en Honduras. La moción Matute Canizales transformó a los “mentores” de la educación en “obreros” de la enseñanza. Y la motivación en los educadores pasó de una “vocación” a un “oficio”, como cualquier otro en el que el resultado de los alumnos en su ingreso a la vida no estaba entre sus objetivos.

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A finales de la década anterior había empezado a centralizarse el pago de los maestros y el Gobierno Central se convirtió en el patrono exclusivo, eliminando la participación de los padres de familia y de las autoridades municipales en la dirección educativa. Estos cambios no se han evaluado suficientemente. Aunque la educación es la base de la sobrevivencia de la sociedad y la fuerza de su transformación, el tema no ha llamado la atención de los investigadores. Tampoco ha producido estudios significativos para valorar lo que hemos hecho bien y modificar lo que ha dado resultados irregulares.

El primer esfuerzo de evaluar el sistema lo inició Ferema. Introdujo el concepto de que los padres de familia deben participar en la educación de sus hijos y que su formación era tan importante que era un peligro dejar solos a los maestros. El supuesto es bueno, pero incompleto. Porque dejó por fuera el asunto más importante: cómo el financiamiento de las escuelas y colegios se debe articular con la calidad de los resultados.

En Honduras nadie ha aplicado la búsqueda de una metodología en que el financiamiento del sistema público se relacione con el éxito de los alumnos. ASJ se ha aproximado de puntillas y ha hecho saltar las alarmas en los líderes de la burocracia magisterial. Confirmando que, más que el reclutamiento forzoso de los alumnos, la tarea es exigirles a los maestros resultados tangibles para determinar sus mejorías salariales. Un tema peliagudo, por supuesto.