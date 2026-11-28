A 33 días de finalizar el año 2026, resulta oportuno identificar algunas señales que permitan valorar la forma de gobernar del presidente Nasry Asfura. Una de ellas merece particular atención: la apuesta por el diálogo como instrumento de gobernabilidad.

Durante años hemos tenido espacios de concertación, pero no necesariamente una cultura de diálogo. Con demasiada frecuencia, los sectores se han sentado a negociar cuando las crisis ya habían estallado, las posiciones parecían irreconciliables y la población comenzaba a sufrir las consecuencias. Dialogar era más una reacción ante los conflictos que una forma de prevenirlos.

En ese contexto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social está ofreciendo una experiencia que merece ser replicada por el resto del gobierno. Estuve presente en un evento esta semana. Durante la inauguración de un taller de la Inspección del Trabajo, el ministro Fernando Puerto Castro recordó que una de las primeras instrucciones que recibió del presidente fue instalar la Comisión de Salario Mínimo. El resultado fue un acuerdo unánime entre trabajadores, empresarios y gobierno, que permitió establecer los ajustes salariales para 2026 y 2027.

A esta experiencia se sumaron los acuerdos con el magisterio, los ajustes salariales de empleados públicos y las concertaciones alcanzadas ante los conflictos del Seguro Social y del sector de la salud pública.

Lo trascendente no es únicamente haber alcanzado estos acuerdos, sino la visión que los sustenta; veo yo que se trata de establecer como política pública la confianza en el diálogo como fuente de solución a los desafíos de nuestra sociedad.

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La reciente instalación del Foro Nacional de Convergencia, con participación de sectores empresariales, obreros, académicos, religiosos y de la sociedad civil, apunta hacia esa misma dirección.

El diálogo puede convertirse en uno de los principales activos políticos del gobierno de Asfura, siempre que los acuerdos se cumplan y sus beneficios lleguen efectivamente a la población.

La Secretaría de Trabajo está demostrando que es posible conciliar intereses distintos y transformar diferencias en oportunidades de entendimiento. Esa experiencia constituye una lección para aquellas instituciones que todavía deben encontrar soluciones a problemas que afectan directamente a los hondureños.

Gobernar exige tomar decisiones, pero también saber escuchar, reconocer las necesidades de los demás y construir acuerdos. Si esta práctica logra extenderse al conjunto de la administración pública, el diálogo podría convertirse en una de las principales insignias de este gobierno.