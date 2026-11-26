Si usted es una de esas personas que vive en un estado de tristeza y desánimo permanente, preocupado por el futuro, por la vida, que no ve señales de mejoría en su situación y todo lo relaciona con angustias, temores y ansiedad, que le afecta la situación del planeta, como la pobreza, la violencia, la desigualdad, los problemas de salud y las crisis económicas, humanitarias y ambientales, déjeme decirle que no está solo.

Para el 2023, la OMS había calculado que aproximadamente 470 millones de personas padecían de algún trastorno de ansiedad, un 5.8% de la población mundial. Este fenómeno tuvo un alza a partir de la pandemia en el 2020, causado por el aislamiento y soledad, interrupción del trabajo y de la vida social, miedo a enfermar o perder a seres queridos, duelo y preocupaciones económicas.

La pandemia fue el punto de inflexión más importante en la historia de esta civilización. Y no es para menos. El humano vio en primera fila cómo, con toda su tecnología, ciencia y sabiduría, no sirvió y quedó a merced de la naturaleza; quedó desprotegido por completo y en su bien más importante, su vida propia.

Se dio cuenta de que no era tan capaz como le habían hecho creer, que era frágil, mortal, insignificante en la dimensión cósmica.

Desde entonces vive temeroso del futuro. Si antes le preocupaba no triunfar, ahora le aflige morir joven. Y, por tanto, no disfrutar de la vida como él quiere. De allí viene su necesidad de una gratificación inmediata. Le preocupa que alguien le quite lo que por herencia universal le corresponde.

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Y las redes sociales le han ayudado en esta campaña. Por un lado, le presentan vidas perfectas para envidiar y, por otro, el lado oscuro de las noticias. Y en ambos casos, con manipulaciones exageradas.

Ante el aumento de personas que viven pendientes de lo que podría salir mal, que se preocupan en exceso y buscan noticias negativas, que viven en alerta constante, que anticipan lo peor y buscan noticias negativas una y otra vez con una preocupación excesiva, apareció el término “doomscrolling”, que traducido literalmente significa consumo compulsivo de noticias negativas. Un término que apareció por primera vez en Twitter, en 2018.

No podía ser menos. Una palabra boutique más a las ya existentes (resiliencia, mindfulness, detox digital, trendy, paradigma, algoritmo), y que es parte de este contexto de vida actual.

Así están las cosas en estos tiempos de las redes sociales. Humanos con la cabeza agachada, hipnotizados en la pantalla de su teléfono celular en cualquier momento y espacio, consumiendo información basura, ensimismados, sin relacionarse vocalmente con otros, con una necesidad tipo adicción por la pantalla encendida de su dispositivo móvil.

Probablemente, en unos diez años se catalogará como una enfermedad, y el término “adicción a las redes sociales” será un diagnóstico oficial patológico. Y tal vez, adelante, en un futuro, sean consideradas drogas por su capacidad de hacer daño a la personalidad del individuo.

Sí. “Doomscrolling”, o desplazamiento caótico, vaya palabra, muy descriptiva de los tiempos que vivimos.