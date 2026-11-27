El trabajo diario es posiblemente el tema sobre el cual más se queja la gente. Si usted es observador, le será fácil comprobarlo. Hay estadísticas sobre esto y, al revisarlas, nos sorprendemos.

De hecho, hay personas de las que puede usted estar seguro de que no trabajarían si no fuera porque necesitan el dinero para seguir viviendo.

Se podría decir con propiedad que “sufren su trabajo”.

¿Tendría necesariamente que ser así? Los expertos nos dicen que no. Ellos creen que el trabajo es una de las cosas que le dan sentido a la vida.

Nos obliga a levantarnos a cierta hora, a arreglarnos lo mejor posible, nos hace sentir útiles. Y nos da un sentimiento de realización que proporciona satisfacción personal.

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Pero sé que usted podrá argumentar que su trabajo es rutinario, o que tiene que hacerlo bajo presión, o en un ambiente hostil, e incluso que está mal remunerado. Y es aquí donde los expertos nos dicen que hay que hacer cambios.

O bien buscar nuevas oportunidades o cambiar de actitud.

Descubriremos que las labores diarias son un reto que nos hace crecer, desarrollarnos.

¿No fueron acaso las tormentas de los mares del norte las que hicieron buenos marinos a los vikingos?

¿Y no fue el aeropuerto de Toncontín el que contribuyó a que los pilotos hondureños sean tan buenos?

Se cuenta de una familia que huía de los horrores de la guerra por las montañas. Confiaban en que, si lograban atravesar el desfiladero, encontrarían refugio en un país neutral vecino. Pero el abuelo se negaba a ir. La familia, sin embargo, no quería dejarlo.

El argumento que lo convenció fue: “Te necesitamos para que cargues al bebé”. Sentirse útil es indispensable. Acostumbrarse a no hacer nada, aun si se hacen otras cosas sencillas, solo logra empequeñecerse.

¿Y cuándo ese trabajo por alguna razón desaparece?

¿Recuerda usted cuando se le preguntó a un anciano jubilado cuál era la carga más pesada? El anciano le miró con ojos tristes y respondió: “No llevar ninguna”.

Un lema en latín dice: “Labor Omnia Vincet”; el trabajo lo vence todo.

LO NEGATIVO: Quejarse tanto de sus labores diarias que llene sus días de lamentaciones y frustración.

LO POSITIVO: Sentir que nuestro trabajo diario nos hace sentir útiles y que nos hará crecer y desarrollarnos.