Caminando por La Gran Vía en Madrid

¡Qué impresionante es volver a caminar por la avenida de La Gran Vía, en Madrid, España! Esta atraviesa la ciudad desde la calle de Alcalá y termina en la Plaza de España. Tiene unos 1.3 kilómetros de longitud y por ella transitan diariamente un promedio de 140 mil personas, entre nacionales y extranjeros de diferentes partes del mundo.

El municipio de Madrid ha experimentado un notable crecimiento de su población. Este año 2026 cuenta con 3.543.630 habitantes: el 53.1% son mujeres y el 46.9%, hombres. El 80% son españoles y el 20%, extranjeros. Aunque la población de España es de 49.801.559 habitantes, de los cuales 7.437.543 son forasteros, en especial de Marruecos, Rumania y Latinoamérica. Destacan los marroquíes, que suman actualmente 1.165.955, y los colombianos, con 978.041.

Los emigrantes centroamericanos han aumentado notablemente en las últimas décadas hacia España, en especial hacia las ciudades de Madrid y Barcelona, en Cataluña. El mayor número de habitantes corresponde a los hondureños: 220,593; Nicaragua: 61,563; El Salvador: 23,467; Guatemala: 7,674, y Costa Rica: 3,288.

Según fuentes no gubernamentales, en España hay un promedio de 12 millones de extranjeros, una cifra histórica desde el crecimiento de las emigraciones a partir del año 2000. A esta cantidad se suman los emigrantes de nuevas generaciones nacidos en España.

Por eso es común ver y escuchar en esa gran avenida de la Gran Vía, en el centro madrileño, a todo tipo de personas con rasgos físicos y acentos que se confunden con los de la población local. Lo curioso es que la mayoría de los latinoamericanos han perdido sus acentos autóctonos de sus lugares de procedencia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre ellos están los centroamericanos y, en especial, los hondureños, hombres y mujeres que para todo dicen repetidamente "vale", "venga", "joder" y "hostia"; y cuando se enojan, no les falta el "coño". Además, son aficionados a "morir" por el Real Madrid y el Barcelona, vistiendo sus uniformes. Ya no se acuerdan del Olimpia, Motagua, Real España, Marathón y, menos aún, de otros equipos hondureños. También se olvidaron de sus pueblos, pues todos y todas son "españoles", incluso los recién llegados que emigraron del terruño que los miró nacer, crecer y marcharse de un país llamado Honduras.