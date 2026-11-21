Lince, Lima, Perú. Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un sicario ingresó a un salón de belleza y disparó contra Mayra Alexandra Mucha Lancha, una estilista de 29 años, mientras realizaba un alisado de cabello a una clienta. El ataque ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre en el distrito de Lince, en Lima. En las imágenes difundidas por el programa 24 Horas, de Panamericana Televisión, se observa a un sicario vestido completamente de negro, con guantes y casco para ocultar su identidad, que llega hasta el establecimiento ubicado en el jirón Belisario Flores y abre fuego directamente contra la trabajadora.

Según los testimonios recogidos en la zona, el atacante habría realizado un primer disparo y luego regresado para volver a disparar contra la joven, quien recibió un impacto en el rostro. La secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia del negocio. Tras cometer el crimen, el sujeto huyó corriendo hacia el pasaje Conococha, donde, de acuerdo con la información preliminar, lo esperaba un cómplice en una motocicleta negra. Ambos escaparon con rumbo desconocido.

Agentes de Criminalística y personal de la Depincri llegaron al salón de belleza para recoger evidencias y revisar las grabaciones de seguridad. La Policía investiga el caso y busca establecer las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información preliminar, la propietaria del establecimiento manifestó que no había recibido amenazas ni mensajes de extorsión. Por esa razón, las autoridades investigan si el atentado estaba dirigido específicamente contra la estilista. Hasta el momento, el móvil del asesinato no ha sido esclarecido.