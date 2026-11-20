San Giovanni Rotondo, Italia. Una serie de extraños gritos y voces se escucharon durante una misa presidida por el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, en el Santuario de Padre Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, cuando el religioso recitaba una antigua oración de exorcismo en latín.

😨 ¡Momentos de tensión durante una misa en Italia!Un cardenal albanés recitaba una antigua oración de exorcismo cuando comenzaron a escucharse extraños gritos y voces dentro del templo. El momento quedó grabado en video y ha generado asombro en redes sociales. https://t.co/qNlb3WBEoX — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 21, 2026



El episodio ocurrió el martes, durante una ceremonia que duró aproximadamente una hora. El momento quedó registrado en videos grabados por los asistentes, en los que se escuchan sonidos inusuales cuando el cardenal estaba por finalizar la plegaria. Simoni había comenzado la celebración con las oraciones habituales y pidió a los presentes que rezaran por el papa León XIV, las autoridades y la paz mundial. Sin embargo, en la parte final cambió el idioma de sus intervenciones y comenzó a pronunciar una oración conocida como Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos. La plegaria está dirigida contra Satanás y los ángeles rebeldes, y fue difundida por disposición del papa León XIII. Mientras el cardenal recitaba sus palabras, se escucharon fuertes voces y gritos dentro del templo, que, según la descripción publicada por Clarín, no parecían provenir de las personas presentes en la ceremonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reacción de los integrantes del equipo litúrgico también llamó la atención. Cuando comenzaron a escucharse los extraños sonidos, las personas que estaban junto a Simoni empezaron a santiguarse, mientras el religioso continuaba con la oración.

"Oración más poderosa"