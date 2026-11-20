San Giovanni Rotondo, Italia. Una serie de extraños gritos y voces se escucharon durante una misa presidida por el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, en el Santuario de Padre Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, cuando el religioso recitaba una antigua oración de exorcismo en latín.
😨 ¡Momentos de tensión durante una misa en Italia!Un cardenal albanés recitaba una antigua oración de exorcismo cuando comenzaron a escucharse extraños gritos y voces dentro del templo. El momento quedó grabado en video y ha generado asombro en redes sociales. https://t.co/qNlb3WBEoX— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 21, 2026
El episodio ocurrió el martes, durante una ceremonia que duró aproximadamente una hora. El momento quedó registrado en videos grabados por los asistentes, en los que se escuchan sonidos inusuales cuando el cardenal estaba por finalizar la plegaria.
Simoni había comenzado la celebración con las oraciones habituales y pidió a los presentes que rezaran por el papa León XIV, las autoridades y la paz mundial. Sin embargo, en la parte final cambió el idioma de sus intervenciones y comenzó a pronunciar una oración conocida como Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos.
La plegaria está dirigida contra Satanás y los ángeles rebeldes, y fue difundida por disposición del papa León XIII. Mientras el cardenal recitaba sus palabras, se escucharon fuertes voces y gritos dentro del templo, que, según la descripción publicada por Clarín, no parecían provenir de las personas presentes en la ceremonia.
La reacción de los integrantes del equipo litúrgico también llamó la atención. Cuando comenzaron a escucharse los extraños sonidos, las personas que estaban junto a Simoni empezaron a santiguarse, mientras el religioso continuaba con la oración.
"Oración más poderosa"
Tras la ceremonia, Ernest Simoni explicó que considera esa plegaria como "la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas". No era la primera vez que el cardenal la recitaba públicamente, pues el 25 de octubre de 2025 también lo hizo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
La historia de esta oración se remonta a 1884, durante el pontificado de León XIII. Según una tradición transmitida entre sacerdotes, el pontífice habría tenido una visión en una capilla privada del Vaticano, después de la cual escribió una plegaria a San Miguel Arcángel. En el relato tradicional, el papa habría asegurado que presenció un diálogo entre Jesús y Satanás.
En 1890, León XIII dispuso la publicación de una versión más extensa de la oración en las Actas de la Santa Sede. Posteriormente, en 1902, el texto fue incorporado como apéndice del Rituale Romanum, dentro del apartado dedicado a los exorcismos. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, en 1964, dejó de ser obligatorio rezar la versión breve de la plegaria al finalizar las misas.
En 1985, la Congregación para la Doctrina de la Fe aclaró que los sacerdotes y los laicos no podían utilizar la fórmula extensa de León XIII sin autorización expresa del obispo. Más tarde, en 1999, durante el pontificado de Juan Pablo II, se publicó un nuevo ritual de exorcismos que mantuvo el texto antiguo como parte de la tradición histórica, autorizado en determinados contextos. Simoni, nombrado cardenal por el papa Francisco en 2016, también es conocido por su historia de persecución y exilio durante la dictadura comunista de Enver Hoxha, en Albania.